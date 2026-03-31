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Filiação de Rodrigo Pacheco ao PSB tem data e hora marcada

O presidente da legenda, João Campos, prefeito de Recife, remanejou compromissos que tinha em sua agenda para estar na capital e assinar, ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin, a ficha de filiação do senador

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
31/03/2026 19:28

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Filiação de Rodrigo Pacheco ao PSB tem data e hora marcada
Filiação de Rodrigo Pacheco ao PSB tem data e hora marcada crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A filiação do senador Rodrigo Pacheco ao PSB, para ser o candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao governo de Minas Gerais ocorrerá nesta quarta-feira, 1º de abril, às 20 horas, na sede nacional do PSB, em Brasília.

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O presidente da legenda, João Campos, prefeito de Recife, remanejou compromissos que tinha em sua agenda para estar na capital e assinar, ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin, a ficha de filiação do senador.

No PSB, a expectativa é de que o presidente Lula também esteja presente, desejo manifestado pelo petista. No entanto, a ida de Lula ainda não foi confirmada. 

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O “sim” de Pacheco foi dado ao partido nesta terça-feira, 31.

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