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ELEIÇÕES 2026

Carlos Viana se filia ao PSD e mira reeleição ao Senado

Ele deve ser lançado ao Senado ao lado de Marcelo Aro (PP), ex-deputado federal e hoje secretário de Governo de Minas Gerais

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
31/03/2026 14:24

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Senador Carlos Viana admite repasses à Fundação Oasis, braço social da Igreja Lagoinha, e diz que vai continuar doando
Senador Carlos Viana, novo nome do PSD crédito: Tulio Santos/EM/D.A Press

O senador mineiro Carlos Viana vai deixar o Podemos e se filiar ao PSD para disputar a reeleição neste ano. A mudança será oficializada em evento nesta quarta-feira (1º/4), em Belo Horizonte (MG).

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O parlamentar se junta à chapa do governador Mateus Simões (PSD), que também vai disputar a reeleição em outubro. Ao Senado, Viana deverá ser lançado ao lado de Marcelo Aro (PP), ex-deputado federal e hoje secretário de Governo de Minas Gerais. Neste ano, cada estado elege dois senadores.

Nos últimos meses, o novo pessedista ganhou mais destaque durante a atuação como presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apurou fraudes no INSS. Ele também estampou manchetes por enviar R$ 3,6 milhões em emendas Pix para a Fundação Oasis, braço social da Igreja Batista da Lagoinha.

 

Senado em Minas

Conforme levantamento do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgado com exclusividade pelo Estado de Minas, Viana está entre os nomes mais citados pelos eleitores nas pesquisas estimuladas, junto com Aro, a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), o deputado federal Domingos Sávio (PL), e o também deputado federal Aécio Neves (PSDB).

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Entretanto, mesmo nos cenários estimulados, cerca de 50% dos eleitores disseram não saber em quem vão votar ou declararam voto nulo/branco.

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