Sucessão em Minas: no PSB, tudo pronto para receber Rodrigo Pacheco

O PSB espera até a próxima quinta-feira, 2, filiar o senador Rodrigo Pacheco ao partido para ser o candidato do campo progressista ao governo de Minas Gerais, com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Membros da sigla dizem que a chegada de Pacheco está 90% acertada, no entanto, não se arriscam a antecipar o “sim” que deve ser dado pelo senador. Aliados de Pacheco também falam com otimismo sobre a escolha pelo PSB e chegam a apontar que a filiação deve ocorrer, “no mais tardar, até quarta-feira”.

Pacheco precisa acertar sua mudança de partido nesta semana porque ele deve estar filiado à sigla pela qual concorrerá nas eleições deste ano seis meses antes da votação. Como os brasileiros vão às urnas no dia 4 de outubro, o senador tem até o dia 4 de abril para entrar no PSB.

Nos últimos meses, Pacheco se dedicou à busca de uma legenda para ser o candidato ao governo apoiado por Lula e chegou a conversar com o União Brasil e o MDB. Durante as negociações, Pacheco ele conseguiu fazer mudanças na cúpula do União Brasil no estado ao emplacar na presidência da legenda o deputado Rodrigo Castro.

Foi uma reação do senador à atitude de Gilberto Kassab que, em uma manobra para minar o palanque de Lula em Minas Gerais, filiou ao PSD o vice-governador do estado, Mateus Simões, aposta do governador Romeu Zema para a sucessão. Antes, o União Brasil mineiro estava nas mãos do deputado Marcelo Freitas, apoiador de Simões e Zema.

Após as notícias envolvendo o Banco Master e a cúpula do União Brasil e do PP, partidos federados, com as suspeitas de fraudes na instituição financeira, Pacheco passou a flertar mais de perto com o MDB, principalmente com as lideranças nacionais da sigla ligadas ao governo, entre elas o ministro Renan Filho (Transportes), que será candidato ao governo de Alagoas.

O motivo da cautela no anúncio se dá principalmente pelo não encerramento das articulações com caciques do MDB em Brasília. Há 15 dias, no entanto, Pacheco chegou a avisar o MDB mineiro que não caminhariam juntos nessa eleição.

Filiações

Entre os socialistas, o sinal de que a negociação com o senador poderia dar certo ocorreu na conversa que ele teve na semana passada com o presidente da legenda, o prefeito do Recife, João Campos (PE), em um jantar em Brasília, no qual Pacheco avalizou seis novos nomes para o partido.

Os filiados são ex-prefeitos de Minas Gerais, todos ligados a Pacheco, que pretendem se candidatar a deputado federal e formar o que eles chamam de uma “chapa municipalista” à Câmara dos Deputados. Entre os aliados do senador estão Duarte Júnior (o ex-prefeito de Mariana e ex-deputado federal), Duílio de Castro (ex-prefeito de Sete Lagoas e também ex-deputado federal), Julvan Lacerda (ex-prefeito de Moema e ex-presidente da Associação Mineira de Municípios), Laércio Cintra (ex-prefeito de Guaranésia), Luís Fernando (ex-prefeito de Itamarandiba), Neider Moreira (ex-prefeito de Itaúna e ex-deputado estadual), e Beto Guimarães (ex-prefeito de São José do Goiabal).

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O MDB mineiro também tinha interesse em filiar o grupo que acabou optando pelo PSB.