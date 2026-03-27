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COLUNA ANA MENDONÇA

Entre o camarão e a banoffee, PSB vê Pacheco dar sinais de candidatura

Jantar com partido aconteceu nessa quarta-feira (25), senador diz estar "à disposição da democracia", o que foi entendido como quem começa a se colocar no jogo

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Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
27/03/2026 13:59

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Pacheco encaminha candidatura pelo PSB ao governo de Minas em jantar com cúpula da sigla
Pacheco encaminha candidatura pelo PSB ao governo de Minas em jantar com cúpula da sigla crédito: REDES SOCIAS/REPRODUÇÃO

Arroz com amêndoas, massa ao molho branco, peixe, camarão e filé ao molho de mostarda, vinho e uísque servidos com discrição e, ao final, uma banoffee. Foi nesse ambiente, sem excessos à mesa e com conversas medidas, que o jantar do PSB com o senador Rodrigo Pacheco ganhou um significado que foi muito além do cardápio.

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Entre os presentes, a leitura foi direta: Pacheco deu sinais de que pode disputar o governo de Minas em 2026.

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Segundo relatos de membros do PSB, o senador foi um dos mais aplaudidos da noite, especialmente ao ser lembrado como alguém que não se furtou a defender a democracia no Congresso em momentos críticos. Na própria fala, ele reforçou esse posicionamento, reconheceu que a postura pode ter gerado desgaste eleitoral, mas afirmou que não se arrepende e que faria tudo novamente.

O ponto que mais chamou atenção veio na sequência. Ao dizer que está “à disposição da democracia” neste ano, Pacheco foi interpretado por integrantes do PSB como alguém que começa a se colocar para o jogo. A avaliação interna é de que a frase, no contexto do encontro, funcionou como um recado político.

Outro sinal veio quando o senador classificou o convite do partido como o mais “sedutor” de sua trajetória. Para dirigentes, o gesto indica não apenas abertura, mas disposição real de avançar na conversa, ainda que a filiação não tenha sido formalizada.

A fala do vice-presidente Geraldo Alckmin também foi lida como alinhada a esse movimento. Ao indicar que seguirá no campo do presidente Lula independentemente do resultado eleitoral, ele reforçou, na visão de interlocutores, o espaço que pode ser ocupado por Pacheco dentro desse grupo.

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Apesar do tom publicamente ainda cauteloso, nos bastidores o diagnóstico é mais objetivo: o senador começou a sair da posição de observador e entrou na fase de construção. Para o PSB, o jantar serviu menos para convencer e mais para confirmar um movimento que, na avaliação interna, já está em curso.

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