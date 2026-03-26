Viana lamenta decisão do STF de não prorrogar CPMI do INSS

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou nesta quinta-feira (26/3) que o relatório final será apresentado nesta sexta (27/3), com a possibilidade de ser votado no mesmo dia.

O Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou votos suficientes nesta quinta para reverter a decisão de segunda-feira (23/3) do ministro André Mendonça que prorrogou a CPMI por até 120 dias. Com o desfecho do plenário, o prazo final para a votação do relatório acaba no sábado (28).

"O relatório será lido amanhã [sexta], eu espero que seja votado também amanhã mesmo. Dependerá naturalmente do desenrolar de todas as partes, da apresentação do relator. Encerramos uma CPMI que, na história do Brasil, teve os melhores resultados", disse Viana, lamentando a decisão do Supremo.

O desfecho sobre a CPMI chegou ao STF depois que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ignorou os pedidos de prorrogação apresentados. Para Mendonça, houve "omissão deliberada da Mesa Diretora e da Presidência do Congresso".

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), relator da comissão, já afirmou que vai pedir o indiciamento de ao menos 227 pessoas.

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Aberta em agosto do ano passado para investigar os descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS, a CPMI passou a mirar a atuação do Banco Master após a operação que prendeu o ex-banqueiro Daniel Vorcaro pela primeira vez, em novembro.