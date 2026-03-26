Viana lamenta decisão do STF de não prorrogar CPMI do INSS
Presidente da CPMI afirmou que relatório final será apresentado nesta sexta (27/3) e pode ser votado. Comissão tem até sábado para concluir os trabalhos
compartilheSIGA
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou nesta quinta-feira (26/3) que o relatório final será apresentado nesta sexta (27/3), com a possibilidade de ser votado no mesmo dia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou votos suficientes nesta quinta para reverter a decisão de segunda-feira (23/3) do ministro André Mendonça que prorrogou a CPMI por até 120 dias. Com o desfecho do plenário, o prazo final para a votação do relatório acaba no sábado (28).
Leia Mais
"O relatório será lido amanhã [sexta], eu espero que seja votado também amanhã mesmo. Dependerá naturalmente do desenrolar de todas as partes, da apresentação do relator. Encerramos uma CPMI que, na história do Brasil, teve os melhores resultados", disse Viana, lamentando a decisão do Supremo.
O desfecho sobre a CPMI chegou ao STF depois que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ignorou os pedidos de prorrogação apresentados. Para Mendonça, houve "omissão deliberada da Mesa Diretora e da Presidência do Congresso".
- ALMG aprova em 2º turno reajuste de 5,4% para servidores públicos
- Marília renuncia e transmite cargo para novo prefeito de Contagem
- Justiça da Itália aceita extradição de Carla Zambelli ao Brasil
O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), relator da comissão, já afirmou que vai pedir o indiciamento de ao menos 227 pessoas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Aberta em agosto do ano passado para investigar os descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS, a CPMI passou a mirar a atuação do Banco Master após a operação que prendeu o ex-banqueiro Daniel Vorcaro pela primeira vez, em novembro.