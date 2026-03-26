‘Tenho certeza que Pacheco vai tomar a melhor decisão’, afirma Rousseff

O vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT) garantiu ter "certeza" de que o senador Rodrigo Pacheco (PSD), nome preferido do presidente Lula (PT) para a disputa do governo em Minas Gerais, vai tomar "a melhor decisão" sobre entrar ou não no páreo.

O sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) compareceu à Câmara Municipal de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para a renúncia da prefeita Marília Campos (PT), que deixou o cargo para o vice Ricardo Faria (PSD).

Ao Estado de Minas, disse que a esquerda está apenas aguardando a decisão de Pacheco. “Tenho certeza, na qualidade da pessoa do Rodrigo, que é um cara competente e prestigioso, que ele vai tomar a decisão certa”, afirmou Rousseff.

Ele, inclusive, recebeu tarefa “especial” do presidente para fortalecer o palanque petista em Minas: “A missão que me foi dada pelo presidente Lula é percorrer todo o nosso estado, que é muito grande, mobilizando o nosso povo para poder garantir a vitória do presidente em primeiro turno em Minas Gerais”.

Missão de Rousseff

A estratégia definida pela pré-campanha tem como ponto de partida os municípios mais distantes dos grandes centros. O roteiro já incluiu agendas no Vale do Jequitinhonha, com passagem por Salto da Divisa, no extremo Sul, em Extrema, além de compromissos no Noroeste, como Paracatu e Unaí, e na Zona da Mata, em cidades próximas à divisa com o Espírito Santo, como Mutum e Muriaé.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A leitura do grupo é que a presença física nos chamados “extremos” do estado pode garantir capilaridade política antes da concentração das atividades nas regiões centrais, movimento que deve culminar em Belo Horizonte.

