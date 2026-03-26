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COLUNA ANA MENDONÇA

Na falta de ‘boas opções’, Medioli deixa porta aberta ao governo no PL

Ex-prefeito de Betim afirma que prioridade é a ALMG, mas admite a aliados que pode disputar o Palácio Tiradentes

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Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
26/03/2026 09:29 - atualizado em 26/03/2026 09:51

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A filiação ocorreu em reunião que contou com a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, do presidente da legenda em Minas, Domingos Sávio, e do deputado federal Junio Amaral
A filiação ocorreu em reunião que contou com a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, do presidente da legenda em Minas, Domingos Sávio, e do deputado federal Junio Amaral crédito: Reprodução

Durante o ato de filiação ao PL, o ex-prefeito de Betim Vittorio Medioli sinalizou que pode entrar na corrida pelo governo de Minas Gerais em 2026. Apesar de afirmar que sua prioridade é disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, o empresário e político deixou espaço aberto para uma eventual candidatura ao Palácio Tiradentes.

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Durante a reunião, o ex-prefeito avaliou que o movimento estaria ligado ao cenário ainda indefinido no campo da direita mineira. Ao mencionar a “ausência de boas opções”, ele indicou que poderá rever os planos caso o partido avalie a necessidade de um nome competitivo para a disputa estadual.

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Embora tenha se colocado como opção, a ideia inicial e “foco principal” segue sendo a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

A filiação ocorreu em reunião que contou com a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, do presidente da legenda em Minas, Domingos Sávio, e do deputado federal Junio Amaral.

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O encontro foi interpretado por aliados como um gesto de fortalecimento da estratégia do partido no estado, em meio às articulações para formação de palanques regionais em 2026.

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