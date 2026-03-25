As primeiras apostas de Nikolas na ALMG

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) já articula a formação de uma chapa própria para a Assembleia Legislativa de Minas (ALMG) em 2026. Alguns nomes já circulam como apostas do parlamentar.

Entre eles está o vereador de Belo Horizonte Pablo Almeida (PL), ex-chefe de gabinete de Nikolas e considerado um dos aliados mais próximos. Também aparece Rafhael de Paulo (PL), ex-vereador de Unaí, com atuação ligada à base conservadora no interior. Outro nome em avaliação é Ugleno Alves (PL), presidente da Câmara de Teófilo Otoni e o vereador mais votado do PL na cidade.

Os três integram o chamado ciclo “nikolista”, grupo de lideranças que orbitam o deputado e reproduzem sua estratégia política ancorada nas redes sociais, com atuação digital voltada também à defesa e ampliação do mandato federal.

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A chapa ainda está em estudo pelo entorno de Nikolas, que busca equilibrar força regional e capacidade de mobilização eleitoral. A leitura no partido é que o deputado tenta transformar sua influência digital em musculatura institucional dentro da Assembleia.