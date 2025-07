Políticos superam influenciadores e lideram engajamento no X, diz pesquisa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

No X (antigo Twitter), os políticos têm mais engajamento do que os influenciadores digitais. Segundo o relatório “State of Social” da Comscore, empresa de ciências de dados, figuras públicas como Nikolas Ferreira (PL-MG), Jair Bolsonaro (PL-RJ) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lideram as interações na plataforma, deixando para trás os criadores de conteúdo. Já no TikTok e no YouTube, os influenciadores dominam as interações. Os dados foram coletados entre abril de 2024 e abril de 2025.

De acordo com o estudo, no TikTok e no YouTube nomes como Camila Loures, Virginia Fonseca, Lucas Rangel, Loud Coringa e Loud Caiox são destaque. No X, o protagonismo é de perfis políticos. Nikolas Ferreira lidera com 2,5 milhões de interações, seguido por Jair Bolsonaro (2,4 milhões) e Flávio Bolsonaro (1,9 milhão).

No Facebook e no Instagram, além de Virgínia, nomes como Jair Bolsonaro, Brino e Neymar Jr. concentram o maior número de interações. Essa diferença de perfil revela como o X é usado majoritariamente para acompanhar notícias, opinar sobre eventos ao vivo e discutir temas políticos, consolidando um tipo de engajamento mais polarizado e voltado à opinião pública do que ao entretenimento.

Conectados

Segundo o relatório, em abril de 2025, 72% da população digital global esteve exposta às redes sociais, um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior. Na América Latina, 8,6 em cada 10 usuários acessaram plataformas sociais, com média mensal de consumo de 44 horas por visitante em países como Brasil, México e Argentina. No Brasil, esse tempo chega a 48 horas por mês.

Os vídeos continuam sendo o formato de maior engajamento: 55% das interações são geradas por publicações desse tipo. O Instagram lidera o consumo de vídeo com 29,1% das visualizações, seguido por YouTube (25%), Facebook (23,5%) e TikTok (14,4%). O engajamento com Reels cresceu 49% entre 2023 e 2024, enquanto a produção de vídeos no TikTok aumentou 27% só entre janeiro e maio deste ano.

O consumo digital varia também por geração. A Geração Z é mais presente no YouTube (76%) e Instagram (66%), enquanto os Millennials lideram o alcance no YouTube (91%) e Facebook (69%). Já a Geração X mostra forte presença em Facebook (78%) e Instagram (78%).

A Comscore também identificou os melhores horários para publicação nas redes no Brasil: de 11h às 14h e 18h às 21h, com variações por plataforma. O X concentra picos entre 12h e 15h e 18h às 21h; o Facebook se destaca entre 10h e 14h e 19h a 22h, especialmente aos domingos; no Instagram, o melhor horário vai de 18h a 22h todos os dias.

O relatório ainda destaca o avanço de influenciadores virtuais, como Lu do Magalu, além do sucesso da personagem Marisa Maiô no Brasil.

Lady Gaga e futebol

A avaliação também mostrou a força de dois grandes eventos nas redes sociais. O Mundial de Clubes da FIFA, em junho de 2025, gerou 1,2 bilhão de visualizações de vídeo e 163 milhões de interações.

Já o show de Lady Gaga em Copacabana, acumulou 128,4 milhões de visualizações, 41,7 milhões de ações e mais de 1,5 milhão de interações impulsionadas por influenciadores, com destaque para o uso de hashtags oficiais do evento, entre fevereiro e maio.