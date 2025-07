Creator ou influenciador? A diferença que as marcas precisam entender

No universo acelerado das redes sociais, os termos “creator” e “influenciador” ainda são tratados como sinônimos. Mas, na prática, representam formas bem diferentes de se posicionar, se expressar e se conectar. Entender essa diferença muda a forma como as marcas se relacionam com as pessoas, como os profissionais desenham suas estratégias e como todos nós percebemos os movimentos da cultura digital.

Afinal, o que separa creators de influenciadores?

O influenciador costuma construir sua audiência em torno da própria imagem, estilo de vida e capacidade de engajar seguidores. Seu foco está em moldar comportamentos e decisões de consumo, muitas vezes promovendo produtos ou marcas de maneira direta, quase como uma extensão do marketing tradicional.



Já o creator, por sua vez, aposta em conteúdo autoral, original e com alto potencial de inovação em linguagem e formatos. É claro que ele também influencia seu público, mas sua força vem de outro lugar: conhecimento, arte, entretenimento ou informação. O creator não fala para uma audiência. Ele conversa com uma comunidade.

A evolução da creator economy

O que começou como um território de blogueiros e youtubers se transformou em um ecossistema global e sofisticado. Hoje, creators estão no centro das estratégias das marcas que desejam mais do que atenção. Querem relevância. São eles que ajudam a contar histórias mais verdadeiras, cocriar movimentos com propósito e ativar conexões significativas.

Nesse novo cenário, o papel do criador deixou de ser o de “veículo” para se tornar o de parceiro estratégico. As marcas mais conscientes já perceberam que não se trata de contratar postagens pontuais, mas de estabelecer relações duradouras com vozes legítimas e criativas. Uma collab com um creator não deve ser vista como uma linha adicional na planilha de mídia, mas como a possibilidade de habilitar conversas que a marca não conseguiria estabelecer sozinha. Há vasta diversidade de talentos se expressando todos os dias nas plataformas digitais. Às marcas, cabe o exercício de fazer a curadoria de quem tem mais aderência (ou fit, como os publicitários gostam) ao seu universo simbólico.



Nem todo engajamento é conexão

Durante muito tempo, acumular seguidores era o bastante para ser visto como influente. Mas os tempos mudaram. O público aprendeu a identificar publicidade disfarçada, a questionar o excesso de filtros e a buscar vínculos mais honestos.

Creators se destacam justamente por isso: entregam autenticidade, domínio sobre os temas que abordam e uma escuta ativa com quem os acompanha. Por isso, a aposta em creators tende a gerar não apenas visibilidade, mas também confiança, lealdade e conversas que duram mais do que um scroll.

Menos aparência, mais aliança.

A distinção entre influenciador e creator não é apenas semântica. Ela define caminhos possíveis para as marcas que desejam se manter culturalmente relevantes. Em vez de vitrines, o futuro exige vozes que saibam dialogar. E, principalmente, construir junto.



Creators são os novos articuladores da cultura digital. Eles moldam linguagem, cultura e pertencimento. As marcas que compreendem esse movimento se destacam em meio ao ruído das redes e têm mais chances de ocupar um lugar legítimo nas conversas que realmente importam.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.