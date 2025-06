Os influenciadores digitais deixaram de ser apenas criadores de conteúdo para se tornarem verdadeiras potências financeiras. Em 2025, os nomes no topo das redes sociais movimentam cifras milionárias por publicações patrocinadas, consolidando uma nova elite que domina tanto o entretenimento quanto o mercado publicitário. E esses valores já superam, com folga, cachês de estrelas do cinema e da música.

Segundo levantamento da revista Forbes, os maiores influenciadores do mundo ganham entre centenas de milhares e milhões de dólares por post, dependendo da plataforma e do engajamento. O ranking anual revela quem são os influencers mais ricos do último ano.

Quanto vale um post dos maiores influenciadores?

O valor de um post patrocinado pode variar bastante, mas a lista da Forbes mostra que as redes sociais se transformaram em um dos meios mais lucrativos de promoção de marcas. Veja abaixo os nomes que lideram este mercado.

Ranking global

O ranking global é focado no faturamento direto dos creators de 2025, que reúne os influenciadores mais bem pagos do Instagram, TikTok e YouTube. Juntos, eles somaram aproximadamente US$ 853 bilhões em receitas ao longo deste ano.

MrBeast (Jimmy Donaldson)

Faturamento: US$ 85 milhões

Seguidores: 634 milhões

O youtuber Jimmy Donaldson, conhecido como Mr Beast é dono da MrBeast Burger Reprodução Instagram Mr Beast

Dhar Mann

Faturamento: US$ 56 milhões

Seguidores: 137 milhões.

Dhar?Mann Instagram/Reprodução

Jake Paul

Faturamento: US$ 50 milhões

Seguidores: 79 milhões

Jake?Paul GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Matt Rife

Faturamento: US$ 50 milhões

Seguidores: 42 milhões

Matt?Rife Instagram / Reprodução

Rhett & Link

Faturamento: US$ 36 milhões

Seguidores: 33,8 milhões

Rhett?&Link Wikimeia Commons/Reprodução

Alex Cooper

Faturamento: US$ 32 milhões

Seguidores: 15 milhões

Alex?Cooper Instagram / Reprodução

Mark Rober

Faturamento: US$ 25 milhões

Seguidores: 80 milhões

Mark?Rober Wikimeia Commons/Reprodução

Khaby Lame

Faturamento: US$ 20 milhões

Seguidores: ~258 milhões

Khaby Lame Getty Images

Charli D’Amelio

Faturamento: US$ 23,5 milhões

Seguidores: 216 milhões

Charli?D’Amelio Instagram / Reprodução

Druski

Faturamento: US$ 14 milhões

Seguidores: 25 milhões

Druski Getty Images

Ranking nacional

No país, este ranking é formado por meio da análise do impacto digital e presença em negócios “off-line”, além da visibilidade on-line. Não há divulgação pública, na edição nacional da Forbes Brasil Top Creators 2025, dos valores específicos por post ou faturamento individual de influenciadores brasileiros, ao contrário da lista global, que detalha ganhos monetários claros por publicação.

Os 10 maiores influencers nacionais de 2025 são:

Camilla de Lucas

Área de atuação: Criadora de conteúdo, apresentadora e atriz.

Destaques: Participação em reality shows, presença em campanhas publicitárias e atuação em filmes e programas de TV.

Christian Figueiredo

Área de atuação: YouTuber, escritor e empresário.

Destaques: Produção de conteúdo humorístico e inspirador, além de empreendimentos no setor de entretenimento.

Gkay (Gessica Kayane)

Área de atuação: Comediante, atriz e empresária.

Destaques: Produção de conteúdo humorístico, participação em filmes e lançamentos de produtos próprios.

Juliette Freire

Área de atuação : Cantora, atriz e influenciadora digital.

Destaques: Vitória no Big Brother Brasil, lançamento de carreira musical e presença em campanhas publicitárias.

Mari Gonzalez

Área de atuação : Influenciadora digital e apresentadora.

Destaques: Produção de conteúdo de lifestyle e participação em programas de TV.

Mari Maria

Área de atuação : Criadora de conteúdo e empresária.

Destaques: Produção de conteúdo de beleza e cuidados pessoais, além de lançamentos de produtos próprios.

Spider Slack

Área de atuação: Criador de conteúdo e influenciador digital.

Destaques: Produção de conteúdo de humor e entretenimento.

Tettrem

Área de atuação : Criador de conteúdo e influenciador digital.

Destaques: Produção de conteúdo de humor e entretenimento.

Thaynara OG

Área de atuação : Criadora de conteúdo e apresentadora.

Destaques: Produção de conteúdo de lifestyle e participação em programas de TV.

Theo

Área de atuação : Criador de conteúdo e influenciador digital.

Destaques: Produção de conteúdo de humor e entretenimento.

Esses criadores se destacam não apenas pelos números nas redes sociais, mas também pelos negócios além da internet, incluindo marcas próprias, campanhas publicitárias, livros e outras iniciativas.

Como esses valores são calculados?

Os valores divulgados pela Forbes levam em consideração uma combinação de fatores, como número de seguidores, taxa de engajamento, relevância no nicho de atuação, presença em múltiplas plataformas e contratos com marcas globais. Além disso, algoritmos de análise de mercado e dados de agências especializadas ajudam a estimar o impacto de cada publicação.

Vale lembrar que os valores se referem a campanhas pontuais e que, em muitos casos, os influenciadores também possuem contratos fixos, participação em empresas ou faturam com produtos próprios, o que eleva ainda mais suas receitas anuais.

A força da creator economy: conteúdos que movimentam redes sociais e negócios Freepik

Redes sociais como ativo financeiro

Ser influenciador hoje significa administrar um negócio complexo. Além do conteúdo criativo, essas personalidades investem em equipes de marketing, assessoria de imagem e estratégias de monetização diversificadas. A publicação de um post patrocinado, na prática, envolve planejamento, testes de engajamento, aprovação de marca e métricas de desempenho.

A profissionalização do setor também atrai investidores e marcas dispostas a pagar valores altíssimos por uma campanha com retorno garantido. Em muitos casos, o custo por post compensa com folga os resultados em vendas ou reconhecimento de marca alcançados em poucas horas.

O que o ranking revela sobre o mercado?

O domínio de atletas e celebridades na lista da Forbes mostra que o poder de influência não está apenas nos criadores nativos da internet. Estrelas que migraram para as redes sociais com forte base de fãs mantêm vantagem comercial expressiva.

Por outro lado, nomes como Charli D’Amelio e MrBeast provam que o ambiente digital ainda é fértil para novas estrelas, desde que saibam explorar formatos, nichos e autenticidade. O mercado publicitário reconhece isso, e paga muito bem por essa conexão genuína com o público.

Influenciadores conquistam milhões de seguidores e faturam alto com posts patrocinados Freepik

Enquanto o número de seguidores é um indicativo importante, o que realmente define o valor de um post é a capacidade de gerar impacto real. Engajamento, identificação do público, consistência e criatividade continuam sendo os ativos mais valorizados nesse mercado competitivo.

Ao observar a evolução desses nomes nos últimos anos, fica claro que a influência nas redes é, cada vez mais, uma forma legítima de construção de patrimônio. Para marcas, é investimento. Para influenciadores, é negócio. Para o público, é entretenimento e, muitas vezes, inspiração.

Se você já se perguntou quanto vale um simples post no Instagram ou no TikTok, a resposta está nas dezenas de milhões de dólares que movimentam esse universo. E a tendência é de crescimento contínuo. Afinal, onde há atenção, há valor. E os influenciadores sabem exatamente como capitalizar isso.