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Walter Romano

Walter Romano

Um apaixonado por comunicação, tecnologia e pelas boas histórias que nos conectam. Eterno aprendiz, curioso professor e estrategista digital.

Do Macaco Tião ao
WALTER ROMANO

O fim da poesia do voto nulo

Do Macaco Tião ao six seven, o voto ganhou segurança e perdeu graça. Mas a geração alfa dá um jeito de fazer poesia com números

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