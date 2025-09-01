Hotmart Fire 2025: o empreendedorismo digital efervesceu em BH

Quando João Pedro Resende subiu ao palco para abrir o Hotmart Fire 2025, fiquei imaginando o filme que passava na mente dele ao ver tanta gente reunida em Beagá para celebrar o empreendedorismo digital. Enquanto apresentava uma série de lançamentos da empresa, com uso intensivo de inteligência artificial para apoiar os criadores, certamente ele se emocionava com sua própria trajetória como empreendedor. Ele no palco e, na plateia, milhares de empreendedores digitais mirando a construção de sua própria história de sucesso.



Um marco da nova economia digital



O Hotmart Fire completou 10 anos e mostrou, mais uma vez, por que se tornou referência na cena do empreendedorismo digital e da economia criativa da América Latina. Foram mais de 10 mil participantes reunidos em Belo Horizonte, vindos de mais de 40 países, em três dias de palestras, encontros e experiências que consolidam o evento como um marco da nova economia digital.



Belo Horizonte no centro da inovação



Há um aspecto que me desperta especial orgulho: a decisão da Hotmart de manter o Fire sempre em Belo Horizonte. Valoriza a origem da empresa e também mostra pra todo o mundo que aqui em Minas também somos palco de bons encontros, de geração de negócios e de transformação. O Fire coloca BH no mapa global da inovação, e isso tem um valor imenso para quem acredita no poder das cidades de se reinventarem pela cultura, criatividade e tecnologia.



O digital que aproxima pessoas



O que mais me chama atenção é o quanto o empreendedorismo digital, tão identificado com telas e algoritmos, está cada vez mais conectado às necessidades humanas de contato físico. O digital evolui para amplificar experiências humanas reais.



Um exemplo claro é o novo serviço de editoração de livros impressos lançado pela Hotmart. A tecnologia de inteligência artificial apoia a organização do conhecimento produzido pelos autores, mas o resultado ganha corpo no papel, com toda a estrutura de publicação, comercialização e logística viabilizada pela plataforma. É o digital potencializando o analógico.



Outro movimento importante foi perceber a valorização das mentorias, e não apenas de cursos pré-gravados. Elas se tornam um diferencial para quem busca gerar valor real: em vez do sonho da escala infinita, a construção de negócios com mais proximidade e impacto humano. Uma lógica baseada no olho no olho, na confiança e também na oportunidade de ofertas com ticket mais alto para o mercado.



Comunidade que potencializa conexões reais



O próprio sucesso do Fire é uma prova dessa tendência de busca por conexão real. Com ingressos concorridos em seus lotes de venda, o evento mobiliza milhares de pessoas dispostas a compartilhar ideias e pensar negócios juntas. Ali, o digital se desdobra em apertos de mão, anotações de ideias, pitchs de corredor, trocas de contato e projetos de parcerias. É a materialização do humano por trás das interações do marketing digital. É o conceito de comunidade na sua essência.



A trajetória inspiradora de Rhavi Carneiro



E nada simboliza melhor essa jornada do que a história de empreendedores como Rhavi Carneiro, fundador da Fluency Academy. Ele começou com aulas de inglês online, estruturou um modelo de negócios inovador junto de outros professores que já tinham presença digital e transformou sua escola em uma das maiores do mundo, com mais de 500 mil alunos. Agora, acaba de se tornar o primeiro empreendedor da Hotmart a superar a marca de R$500 milhões em faturamento. Um feito que mostra como conhecimento, tecnologia e uma visão de negócios obstinada e criativa podem se combinar em trajetórias inspiradoras.

Conectando tecnologia e humanidade



O Fire 2025 deixa claro que a nova economia digital encontra força ao ampliar experiências humanas. Tecnologia, encontros e conhecimento se entrelaçam, potencializando relações, parcerias e aprendizado. O digital cumpre seu papel quando torna mais visível o humano por trás das ideias, das cifras e das comunidades que constroem negócios e impacto real.

