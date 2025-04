Mentoria cresce e se torna essencial para empreendedores

A busca por mentorias tem se consolidado como um dos principais recursos para empreendedores que desejam expandir seus negócios e melhorar sua tomada de decisão. Com o aumento no número de novas empresas no Brasil, a orientação especializada se tornou um diferencial competitivo para quem busca reduzir erros e acelerar resultados.

De acordo com o Painel de Abertura dos Pequenos Negócios do Sebrae, mais de 4,15 milhões de pequenos negócios foram abertos no país em 2024, evidenciando um cenário dinâmico e desafiador para os novos empreendimentos. Aproximadamente 3,09 milhões desse total foram de Microempreendedores Individuais (MEIs), representando 74,4% das novas empresas. Foram registradas ainda, 874,1 mil microempresas (21%) e 190,5 mil Empresas de Pequeno Porte (EPPs). ?

Paralelamente, a Associação Brasileira dos Mentores de Negócios (ABMEN) observou um crescimento significativo no número de profissionais atuando como mentores no país. Só nos anos 2019 e 2020, por exemplo, o número de mentores de negócios disparou 78% em comparação ao ano de 2016, no Brasil. A estimativa saiu de uma amostragem de oito mil para 35 mil mentores. Mentoria de negócios, segundo a mesma ABMEN, "é um processo que inclui apoiar, subsidiar com dados e informações, e estimular a aprendizagem organizacional, valendo-se, para isso, de uma metodologia que a subsidie".

A mentoria "Autopoder", lançada por Walter Júnior, CEO do Grupo WJ, em Natal, é um exemplo recente que vem do Nordeste do país. O programa, baseado no livro homônimo do empresário, tem como objetivo oferecer orientação estratégica para gestores e empresários que buscam aprimorar suas habilidades e fortalecer seus negócios.

Além da mentoria, o Grupo WJ também pretende expandir suas iniciativas voltadas à educação empresarial, ampliando seu hub de negócios e oferecendo novos treinamentos voltados ao setor. "Estamos criando um hub de negócios. O Grupo WJ, agora, vai ter uma central de treinamento, com mentorias e cursos, semelhante ao que Pablo Marçal já faz lá em São Paulo", revela Walter Júnior, sócio de Pablo Marçal.

Com a expansão das mentorias empresariais no Brasil, Walter diz ter plena convicção de que a prática vai se consolidar como uma ferramenta essencial para empreendedores que buscam crescimento sustentável e melhor posicionamento no mercado. "A ideia do 'Autopoder', também, é de capacitar as pessoas, para que elas não precisem se deslocar à São Paulo para buscar o conhecimento", finaliza Walter Júnior.