Galo forte e inovador

(foto: Divulgação/Atlético)

Me lembro bem da expectativa pelo retorno do meu pai do trabalho na época da Copa União. Ele chegava em casa, eu corria para abraçá-lo e abríamos juntos um pacotinho de figurinhas, torcendo para completar as páginas do time do Galo. Renato Morungaba e Luizinho eram bem difíceis e no colégio ninguém os tinha pra trocar ou colocar em disputa nas partidas de bafo. Guardo o álbum com carinho até hoje.







O Galo no mundo dos NFTs





Atlético decidiu investir em parcerias inovadoras para experimentar a força de sua marca no Tudo isso está acontecendo porque odecidiu investir empara experimentar a força de sua marca no mercado de NFTs (tolken não-fungível) . A primeira delas, relatada acima, acontece na plataforma Sorare, um fantasy game que pode ser jogado gratuitamente com cartas comuns, mas que também permite a aquisição de cards dos jogadores de 137 clubes licenciados. Cada negociação é registrada em blockchain, garantindo a rastreabilidade e autenticidade do ativo.





Em outra iniciativa pioneira, o Atlético será o primeiro clube sul-americano a comercializar uma obra de arte em NFT. Ao longo do mês de maio, a plataforma OpenSea realizará o leilão de “2013 São Victor”, uma produção digital do artista Pedro Nuim, contratado pelo clube para este projeto. A inesquecível defesa do goleiro do Galo na conquista da Libertadores também será eternizada digitalmente.





A parceira com plataformas já consolidadas é um ponto positivo das iniciativas, pois assegura credibilidade para o público e aprendizado para o clube.





Ao experimentar modelos inovadores de conexão com o público, o Atlético mostra que sua inspiração está nos grandes clubes europeus e nas ligas americanas, como a NBA. Isso é muito positivo, pois a instituição abre caminho para novas fontes de receita, que se somarão aos patrocínios, venda de direitos de atletas, bilheteria e programa sócio-torcedor. Além disso, essas iniciativas promovem a internacionalização da marca, amplificando a força do clube.





A ideia de que “marketing é bola na casinha” parece ter ficado no passado. Que o Galo continue pioneiro na inovação no futebol brasileiro, honrando o nome de Minas no cenário esportivo digital.