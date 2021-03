7 podcasts para você aguentar firme mais uma onda da pandemia no Brasil

(foto: Pixabay/Reprodução )





Ninguém imaginava que a pandemia duraria tanto tempo e que um ano depois de seu início estaríamos enfrentando a sua fase mais crítica no país. É com um nó na garganta que vemos a escalada do número de vidas perdidas e esperamos ansiosamente pela vacina.

Ao longo deste período em que o distanciamento social se tornou uma necessidade, novos hábitos e rotinas têm se incorporado na vida de cada um de nós. O consumo de podcast é um caso bem curioso. Se antes as pessoas acompanhavam seus programas favoritos no deslocamento para o trabalho e nas academias de ginástica, agora os episódios fazem companhia no cotidiano doméstico, durante o banho ou ao lavar as louças.





E o ritmo de criação de conteúdo também se ampliou na pandemia. Segundo relatório da Voxnest, o Brasil foi o país com o maior crescimento de produção de novos podcasts no primeiro semestre de 2020. É interessante observar como o formato consegue gerar uma sensação de proximidade entre o público e os criadores, conexão preciosa em um contexto de isolamento. É aquela sensação de estar junto, ainda que distante. Compartilhando momentos que nos fazem sorrir, aprender e manter a esperança.





Pensando nesta sensação de acolhimento que o podcast traz, trago aqui uma curadoria de 7 episódios de diferentes programas que podem nos ajudar a ganhar fôlego para enfrentar esta nova fase da pandemia.

Confira cada um deles:

1- Como resistir a mais um ano de pandemia?

Ju Wallauer, Cris Bartis e convidados conversam sobre a fadiga pandêmica, as consequências do isolamento e os impactos à nossa saúde mental.





2- Estilo de vida em tempos de pandemia

Regina Chamon e Lorenzo Tomé batem um papo sobre a importância da manutenção de hábitos saudáveis em tempos de pandemia.





3- Exaustão





Gabi Oliveira e Karina Vieira promovem uma conversa sobre o cansaço coletivo e a busca pela esperança em tempos de pandemia





4- Por que damos mais atenção às notícias ruins?

Ken Fujioka e Altay de Souza explicam cientificamente porque prestamos mais atenção aos fatos negativos do que aos positivos.





5- O ano mais solitário de nossas vidas

Luide Matos abre espaço em seu podcast sobre cultura pop para falar sobre a complexidade de lidar com as incertezas impostas pela pandemia.





6- Quando sentimos saudades

Regina Giannetti, instrutora de mindfulness, fala sobre a saudade, este sentimento tão presente no nosso dia-a-dia neste momento de distanciamento social e de perdas.





7- Exausta de estar exausta

Marcela Ceribelli e Daniella Arrais conversam sobre alternativas para se manter o equilíbrio mental e a criatividade durante o cansaço prolongado causado pela pandemia.