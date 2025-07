Prêmio Influency.me chega à 5ª edição e traz novas categorias de influenciadores

O Prêmio Influency.me, classificado pelo segmento como “Oscar da Influência Digital”, está de volta para sua 5ª edição. Agora, a premiação traz uma novidade que acompanha as transformações do universo digital: a nova categoria “teens”, dedicada exclusivamente a influenciadores de 13 a 19 anos.

A primeira fase da votação já está aberta e recebe indicações de influenciadores para as 15 categorias. No primeiro turno, todos podem votar livremente em seus influenciadores favoritos. Ao final dessa etapa, os dez mais votados de cada categoria avançam para a próxima fase.

Novas categorias

A criação da categoria “teens” reflete o protagonismo cada vez maior dessa geração nas redes sociais. De acordo com dados da TIC Kids Online Brasil 2024, 93% das pessoas entre 9 e 17 anos já utilizam a internet, sendo que 83% delas mantêm perfis em plataformas sociais, o que caracteriza essa faixa etária como um público altamente conectado e influente.

“Essa geração tem mostrado forte capacidade de mobilização, atuando como formadora de opinião, ditando tendências e impactando diretamente nas decisões de consumo. Isso acontece, principalmente, em uma das plataformas que mais crescem no Brasil: o TikTok”, considera Rodrigo Azevedo, CEO da Influency.me.

Marco na valorização dos criadores de conteúdo do Brasil, a premiação acontecerá em novembro, durante o evento “Influency.me Experience”, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo. “Estamos muito animados com o retorno do Prêmio Influency.me. O evento representa um marco na valorização dos criadores de conteúdo brasileiros, e a nova categoria 'Teens' reflete nossa atenção às mudanças do mercado e ao protagonismo dos jovens na era digital”, acrescenta o CEO da Influency.me.

Categorias para premiação

Os influenciadores concorrem em 15 categorias, que abrangem diferentes segmentos da criação de conteúdo digital, conforme abaixo.

Beleza Conhecimento, Ciências e Educação Arte, Cultura e Entretenimento Fitness e Esportes Família Games Gastronomia Humor Moda Negócios, Finanças e Empreendedorismo Tecnologia Lifestyle e Variedades Viagem e Turismo DIY, Decoração e Organização Teens

Edições anteriores

Entre os vencedores de edições anteriores está Bianca Andrade, a Boca Rosa, que também já foi apresentadora da premiação. Além dela, outros nomes já passaram pelo tapete vermelho do Prêmio Influency.me, como Erick Jacquin, Dráuzio Varella e o canal Nerds. Além deles, Felipe Neto, também participante de edições anteriores.

Para votar, basta clicar aqui.

