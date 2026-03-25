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'PORTA ARROMBADA'

Ex-prefeito de Campo Grande mata servidor, é preso e alega legítima defesa

Vítima tinha arrematado o imóvel judicialmente e estava com uma notificação extrajudicial de desocupação

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Folhapress - Notícias
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Repórter
25/03/2026 11:05

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Alcides Bernal, ex-prefeito de Campo Grande (MS)
Alcides Bernal, ex-prefeito de Campo Grande (MS) crédito: Moreira Mariz/Senado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal foi preso após matar um servidor público dentro de uma casa na cidade na tarde dessa terça-feira (24/3). 

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Bernal atirou contra Roberto Carlos Mazzini, 61, e se entregou à polícia em seguida. O crime aconteceu em uma residência na rua Antônio Maria Coelho, no bairro Jardim dos Estados. 

A defesa do ex-prefeito alegou que ele agiu em legítima defesa após imóvel ser invadido. "Ele foi alertado pela empresa de segurança e foi até a residência porque a porta estava sendo arrombada. A legítima defesa é o argumento mais forte", disse o advogado de Bernal, Wilton Acosta, do lado de fora da delegacia. 

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A vítima tinha arrematado o imóvel judicialmente e estava com uma notificação extrajudicial de desocupação quando foi até a casa. A transação estava nos trâmites finais de cartório, segundo apurou a TV Morena, afiliada da TV Globo na região. 

Mazzini era auditor fiscal do estado e foi atingido por dois tiros. Ele recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, mas teve a morte constatada ainda no local do crime. 

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A reportagem tentou contato com ex-prefeito, ligou e enviou mensagem para o político durante a noite de ontem, sem retorno até o momento. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

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