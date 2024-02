A Justiça de Goiás revogou a prisão preventiva do prefeito de Iporá (GO), suspeito de invadir a casa de sua ex-esposa e atirar 15 vezes.





O prefeito Naçoitan Araújo Leite (sem partido) já voltou ao cargo na prefeitura. A informação foi confirmada ao "UOL" pelo advogado dele, Thales José.





Prefeito vai usar tornozeleira eletrônica. A Justiça estabeleceu uma série de medidas cautelares ao político.





Naçoitan também não pode se aproximar ou manter contato com a ex e familiares dela. A decisão do juiz Wander Soares Fonseca é de sexta-feira (16).





Ataque a tiros





O prefeito teria invadido a casa da ex-esposa e atirado 15 vezes contra a porta do quarto dela. Caso aconteceu em 18 novembro de 2023.





Para entrar na casa, ele destruiu o portão com sua caminhonete. Ninguém foi atingido e o político ficou foragido.





Eles estavam separados havia cerca de dois meses. A informação foi passada por fontes da Polícia Civil ao jornal O Popular, um dos principais de Goiás.





Dentro da casa, estava a ex-mulher de Leite e o namorado dela. O casal se trancou no quarto após serem surpreendidos pelo barulho do choque da caminhonete contra o portão.





Em caso de violência, denuncie





Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.





Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.





Também é possível realizar denúncias pelo número 180 - Central de Atendimento à Mulher - e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.