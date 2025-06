Vereador suspeito de matar ex-namorado a tiros está foragido em Minas

O vereador de Araújos, Lucas Coelho (PSD), de 33 anos, está foragido após ser apontado como suspeito do assassinato do ex-namorado, o professor Jhonathan Silva Simões, de 31 anos. O crime ocorreu na noite da última quinta-feira (29/5), em Formiga. Ambas cidades estão na Região Centro-Oeste de Minas. Segundo a Polícia Militar, Jhonathan foi atingido por vários disparos que acertaram as costas, o abdômen e o antebraço. Ele morreu no local.

Lucas Coelho está no segundo mandato na Câmara Municipal de Araújos, cidade vizinha a Formiga, e foi reeleito em 2024, com 354 votos. De acordo com as apurações iniciais, o vereador teria alugado um carro em Bom Despacho, onde possui familiares, e se deslocado até Formiga, onde a vítima morava.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU chegaram a ser acionadas, mas apenas constataram o óbito. O corpo do professor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e sepultado na sexta-feira (30/5), em Formiga.

Até o momento, Lucas Coelho não se apresentou às autoridades. A Polícia Militar e a Polícia Civil tratam o caso com cautela e evitam divulgar detalhes da investigação. “Não é o momento de fornecer informações”, afirmou o delegado Danilo César Basílio de Souza, responsável pelo inquérito, em entrevistas à imprensa local.

O EM apurou, que há expectativa de que o vereador se entregue nos próximos dias, mas até agora não há confirmação oficial.

Nas redes sociais, Lucas se apresentava como defensor da família e dos direitos humanos. Em uma de suas últimas postagens no Instagram, compartilhou uma frase de Nelson Mandela: “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião (...). Se podemos aprender a odiar, podemos ser ensinados a amar.” Em outra publicação, celebrou a superação de um câncer.

A Câmara Municipal de Araújos também não se pronunciou oficialmente. A diretora de apoio legislativo, Maria Lúcia de Castro, informou que a Casa não foi comunicada formalmente sobre o caso.

A Polícia reforça que qualquer informação sobre o paradeiro de Lucas Coelho pode ser repassada, de forma anônima, pelo Disque Denúncia 181 ou pelo telefone 190.