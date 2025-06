Câmara de São João del-Rei barra homenagens a Nikolas Ferreira

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) não será cidadão honorário de São João del-Rei e tampouco receberá a Medalha Presidente Tancredo Neves, uma das maiores honrarias do município. A proposta, que havia sido aprovada em primeiro turno, foi rejeitada em votação realizada na noite de ontem, terça-feira (3), na Câmara Municipal.

De autoria do vereador Rafael Lima, os projetos de resolução nº 2832 e nº 2838 causaram polêmica desde que foram apresentados. O primeiro previa a entrega da Medalha Tancredo Neves ao parlamentar, enquanto o segundo concedia a ele o título de cidadão honorário são-joanense. Nas redes sociais e no plenário da Câmara, a reação foi imediata: moradores, militantes e figuras públicas protestaram contra a homenagem a um político que, segundo eles, “representa o ódio, a desinformação e a política do retrocesso”.

A vereadora Cassi Pinheiro (PT), uma das principais vozes contrárias à proposta desde o início, comemorou o resultado. “São João del-Rei deu o exemplo. Quem atenta contra a democracia, quem profere discurso de ódio, de preconceito, de transfobia, e que também não traz nenhuma contribuição concreta para a cidade, não merece ser homenageado”, afirmou nas redes sociais. Ela também lembrou que Nikolas foi um dos deputados mais votados na cidade nas últimas eleições, mas destinou poucos recursos para o município.

Leia: Nikolas pode mudar para São Paulo? Saiba o que disse o deputado

Além dela, a vereadora Sinara Campos também manteve o posicionamento contrário desde o primeiro turno. Os dois únicos votos contrários na primeira votação se multiplicaram após a mobilização popular. Vereadores como Edmar da Farmácia (PSDB), Luiz Felipe Maciel (PRD), Gustavo Acácio (Podemos), Claudinho da Farmácia (PMN) e Fernando Inspetor (PMN) anunciaram mudança de voto, alegando cobranças da população e reflexões éticas e políticas.

O vereador Weriton Andrade, que também havia apoiado a proposta no primeiro turno, votou contra no segundo. Durante a sessão, ele criticou a falta de articulação política do autor dos projetos e rebateu a acusação de que teria mudado o voto a pedido do prefeito Aurélio Suenes (PL).

Rafael Lima, por sua vez, tentou defender o deputado, destacando sua atuação nas redes sociais e seus embates contra o governo federal. Mas os argumentos não convenceram. Ao fim da votação, o projeto que concedia a medalha teve sete votos contrários, quatro favoráveis e uma abstenção. O que daria o título de cidadão honorário foi rejeitado por oito votos a três.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante os debates, também vieram à tona outros fatos envolvendo Nikolas. Os vereadores citaram a prisão recente de um primo do deputado com mais de 30 quilos de maconha e relembraram que a cidade que mais recebeu emendas de Nikolas no último ano foi Nova Serrana, onde o primo residia e o tio foi candidato a prefeito.