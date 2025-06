Adesão ao Propag só virá com repasse de ativos, reforça equipe de Zema

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) começou, nesta segunda-feira (2/6), a rodada de audiências com secretários de estado para a prestação de contas do Executivo. Estiveram presentes na Casa os chefes das pastas de Casa Civil, Luiz Otávio de Oliveira Gonçalves; de Comunicação Social, Bernardo Santos; e de Governo, Marcelo Aro (PP). Eles responderam a questionamentos de parlamentares, majoritariamente focados nos projetos que tratam sobre a adesão ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag), principal tema da política mineira até o fim deste ano.

Durante a prestação de contas, os secretários do governador Romeu Zema (Novo) defenderam os pontos do Executivo no debate sobre a dívida mineira. Como forma de amortizar o débito de cerca de R$ 170 bilhões, o governo estadual enviou um pacote de projetos em que pede à Assembleia autorizações para federalizar ou privatizar ativos estatais.

O secretário de Governo, Marcelo Aro, destacou que, para Minas Gerais, só haverá um benefício real em aderir ao Propag caso os deputados autorizem o repasse de, ao menos 20% do estoque da dívida. Para isso, o Executivo quer contar com a aprovação de projetos que permitem ceder à União ou privatizar ativos como a Empresa Mineira de Comunicação (EMC), a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), a Universidade do Estado (Uemg), a Copasa, a Cemig e uma lista com mais de 300 imóveis.

Os representantes das pastas que trabalham com a articulação política e o relacionamento institucional do Executivo reforçaram que o principal foco de Comunicação, Casa Civil e Governo será aderir ao Propag nos moldes preferidos pela equipe de Zema. Embora o ingresso no programa seja unânime na Casa, a forma de fazê-lo gera embates.

Presente na audiência, o líder da oposição, Ulysses Gomes (PT), defendeu a posição dos deputados contrários ao governo Zema de que o Propag é benéfico ao estado mesmo sem atingir os 20% de amortização da dívida. Para o bloco Democracia e Luta, é necessário defender a adesão ao programa ainda que os benefícios não atinjam a supressão total dos juros contados sobre as parcelas devidas à União.

O Propag determina que os estados podem parcelar a dívida com a União em até 30 anos e reduzir os juros cobrados sobre os pagamentos, hoje fixados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais 4% ao ano. É possível reduzir o ágio em um ponto percentual com a contribuição ao Fundo de Equalização Federativa (FEF); em mais um ponto. com o uso da economia obtida com a remissão em infraestrutura, segurança pública, saúde ou educação profissionalizante.

Por fim, dois pontos percentuais podem ser suprimidos, o que reduz os juros apenas à inflação, se 20% do estoque da dívida (cerca de R$ 34 bilhões no caso mineiro) forem amortizados com o repasse de ativos estatais. O governo Zema atua para que a Assembleia autorize o uso do maior número de ativos na negociação sob a justificativa de ter uma margem de segurança para o caso do governo federal não aceitar os bens oferecidos. É preciso enviar uma relação com os itens que podem ser envolvidos no Propag ao Ministério da Fazenda até 31 de outubro.

A oposição e parlamentares independentes temem que o envolvimento de tantos ativos estatais na negociação vire um pretexto para privatizar bens do Executivo. Os projetos enviados por Zema à Assembleia preveem que os itens podem ser federalizados ou vendidos, e os recursos obtidos com esse processo podem ser utilizados no âmbito do Propag.

