Dobradinha em família: Cabo Junio quer lançar a esposa para a ALMG

O deputado federal Cabo Junio Amaral(PL) articula lançar a esposa, Marília Amaral, como candidata a deputada estadual em Minas Gerais nas eleições de 2026. A estratégia é construir uma dobradinha eleitoral. Ele pretende disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados, e ela deve buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa.
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Os dois se conheceram no contexto do ativismo político no movimento Direita Minas. Estão juntos há cerca de cinco anos e têm três filhos. Marília é formada em Direito e cursa pós-graduação em Bioética e Biodireito, área relacionada à pauta que concentra sua atuação pública.
Natural de Pouso Alegre (MG), ela mora atualmente em Contagem (MG) com o marido e preside o PL Mulher no município. Também coordena o instituto Chiara Corbella Petrillo, iniciativa voltada ao acompanhamento e suporte a gestantes que demonstram dúvida sobre a interrupção da gravidez. De acordo com aliados, o projeto funciona com doações privadas e não recebe recursos públicos.
A intenção inicial é que o casal dispute as eleições pelo PL, embora a definição ainda não esteja formalizada. Caso a legenda não confirme a candidatura, o deputado avalia buscar outra alternativa partidária para viabilizar o projeto eleitoral da esposa.
No campo político, Marília deve adotar linha semelhante à de quadros oriundos do antigo Direita Minas, como os deputados Caporezzo, Bruno Engler e Nikolas Ferreira. A estratégia prevê forte presença digital, produção de vídeos virais e mobilização do eleitorado conservador, com foco central em pautas de costumes e na chamada disputa ideológica.