Assine
overlay
Início Política
COLUNA ANA MENDONÇA

Dobradinha em família: Cabo Junio quer lançar a esposa para a ALMG

Deputado planeja disputar a reeleição em Brasília enquanto Marília Amaral tenta vaga na Assembleia com atuação ligada ao ativismo pró-vida

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
25/03/2026 13:20

compartilhe

SIGA
x
Marília Amaral e Junio Amaral
Marília Amaral e Junio Amaral crédito: REDES SOCIAS/REPRODUÇÃO

O deputado federal Cabo Junio Amaral (PL) articula lançar a esposa, Marília Amaral, como candidata a deputada estadual em Minas Gerais nas eleições de 2026. A estratégia é construir uma dobradinha eleitoral. Ele pretende disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados, e ela deve buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Os dois se conheceram no contexto do ativismo político no movimento Direita Minas. Estão juntos há cerca de cinco anos e têm três filhos. Marília é formada em Direito e cursa pós-graduação em Bioética e Biodireito, área relacionada à pauta que concentra sua atuação pública.

Natural de Pouso Alegre (MG), ela mora atualmente em Contagem (MG) com o marido e preside o PL Mulher no município. Também coordena o instituto Chiara Corbella Petrillo, iniciativa voltada ao acompanhamento e suporte a gestantes que demonstram dúvida sobre a interrupção da gravidez. De acordo com aliados, o projeto funciona com doações privadas e não recebe recursos públicos.

A intenção inicial é que o casal dispute as eleições pelo PL, embora a definição ainda não esteja formalizada. Caso a legenda não confirme a candidatura, o deputado avalia buscar outra alternativa partidária para viabilizar o projeto eleitoral da esposa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No campo político, Marília deve adotar linha semelhante à de quadros oriundos do antigo Direita Minas, como os deputados Caporezzo, Bruno Engler e Nikolas Ferreira. A estratégia prevê forte presença digital, produção de vídeos virais e mobilização do eleitorado conservador, com foco central em pautas de costumes e na chamada disputa ideológica.

 
 
 

Tópicos relacionados:

almg camara-dos-deputados eleicoes-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay