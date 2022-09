Cabo Junio Amaral diz que esposa foi atacada: 'Motivo político'

Junio Amaral é deputado desde 2019 e policial militar reformado (foto: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados)

Minha esposa foi cercada há pouco por marginais, na porta da nossa casa, com a Lis no colo. Hostilizada e ameaçada por motivo claramente político. Agradeço aos irmãos do 18 BPM que atenderam minha família. Estou voltando pra casa e espero o retorno dos covardes. %u2014 Junio Amaral - 2238 (@cabojunioamaral) September 11, 2022

O deputado federal Junio Amaral (PL-MG) alega que sua esposa, Marília Feliciano Amaral, foi atacada neste domingo (11/9). Nas redes sociais, ele afirmou que a mulher foi "hostilizada e ameaçada por motivo claramente político".Na publicação, o deputado conta: "Minha esposa foi cercada há pouco por marginais, na porta da nossa casa, com a Lis no colo". Ele não dá detalhes do ocorrido, mas deixa um agradecimento aos militares do 18° Batalhão de Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.A reportagem doprocurou a Polícia Militar para obter mais detalhes sobre o suposto ataque à esposa do Cabo Junio Amaral, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.Em uma mensagem de Marília, compartilhada no perfil do deputado, ela lembra uma frase do ex-presidente Lula (PT) em que ele fala em "mapear endereços de deputados" para manifestações. "Acalmando meu bebê que foi acordado com os gritos e ameaças e lembrando desta frase", escreve.A declaração foi feita em abril deste ano, durante evento de lançamento da Plataforma CUT para as eleições de 2022, na sede da Central Única dos Trabalhadores, em São Paulo. O petista fala em enviar "50 pessoas" para "incomodar a tranquilidade deles".No dia seguinte, Junio Amaral postou um vídeo em suas redes sociais respondendo ao ex-presidente . Na gravação, ele convida ironicamente Lula para ir visitar sua casa, enquanto segura uma arma de fogo.Após a publicação do vídeo, o Partido dos Trabalhadores (PT) disse que entraria com uma representação na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado por ameaça a Lula (PT).