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COLUNA ANA MENDONÇA

Caporezzo tem 'portas abertas' para disputar Senado pelo Republicanos

Deputado recebeu apoio de Cleitinho, mas nega filiação ao partido do senador e se mantém ao PL

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Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
24/03/2026 13:56

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Comentário de Cleitinho em publicação de Caporezzo aquece disputa interna da direita mineira por vaga ao Senado em 2026
Comentário de Cleitinho em publicação de Caporezzo aquece disputa interna da direita mineira por vaga ao Senado em 2026 crédito: SENADO/REPRODUÇÃO; DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) recebeu um gesto público de apoio do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) que foi suficiente para movimentar o bastidor político em Minas. Em comentário feito em uma foto publicada pelo parlamentar, o senador escreveu: “Eu tô com você, nosso futuro senador.”

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O sinal foi interpretado por aliados como reforço à pré-candidatura de Caporezzo ao Senado e intensificou rumores sobre uma possível mudança de partido do deputado para o Republicanos, legenda de Cleitinho.

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Procurado pela coluna, Caporezzo negou qualquer decisão nesse sentido, mas admitiu que o convite existe.

“Foi-me dito, pela cúpula do partido, que as portas do Republicanos estão abertas para mim. Mas, até o presente momento, estou resoluto em seguir no PL.”

Caporezzo também agradeceu a manifestação e afirmou que conversou com Cleitinho na semana passada. Disse que o senador reafirmou a avaliação de que seu nome seria o mais forte para representar a direita conservadora no estado. Também declarou ver em Cleitinho o nome mais competitivo para o governo e com capacidade de somar à pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Nos bastidores, o episódio é visto como mais um capítulo da disputa interna da direita mineira por espaço na chapa majoritária de 2026. Cleitinho se coloca como pré-candidato ao governo pelo Republicanos e busca ampliar alianças com o PL, que hoje tende a se aproximar do vice-governador Mateus Simões.

A corrida pelo Senado também divide o campo conservador. Caporezzo tenta se viabilizar como nome ideológico do bolsonarismo, enquanto setores da legenda tratam o deputado federal Domingos Sávio como escolha mais consolidada para a vaga.

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Aliados do senador admitem ainda que Cleitinho avalia lançar o próprio irmão, o prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo, como alternativa do Republicanos. A estratégia ampliaria o poder de negociação do grupo na definição das alianças para 2026.

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