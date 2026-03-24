Caporezzo tem 'portas abertas' para disputar Senado pelo Republicanos

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) recebeu um gesto público de apoio do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) que foi suficiente para movimentar o bastidor político em Minas. Em comentário feito em uma foto publicada pelo parlamentar, o senador escreveu: “Eu tô com você, nosso futuro senador.”

O sinal foi interpretado por aliados como reforço à pré-candidatura de Caporezzo ao Senado e intensificou rumores sobre uma possível mudança de partido do deputado para o Republicanos, legenda de Cleitinho.

Procurado pela coluna, Caporezzo negou qualquer decisão nesse sentido, mas admitiu que o convite existe.

“Foi-me dito, pela cúpula do partido, que as portas do Republicanos estão abertas para mim. Mas, até o presente momento, estou resoluto em seguir no PL.”

Caporezzo também agradeceu a manifestação e afirmou que conversou com Cleitinho na semana passada. Disse que o senador reafirmou a avaliação de que seu nome seria o mais forte para representar a direita conservadora no estado. Também declarou ver em Cleitinho o nome mais competitivo para o governo e com capacidade de somar à pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Nos bastidores, o episódio é visto como mais um capítulo da disputa interna da direita mineira por espaço na chapa majoritária de 2026. Cleitinho se coloca como pré-candidato ao governo pelo Republicanos e busca ampliar alianças com o PL, que hoje tende a se aproximar do vice-governador Mateus Simões.

A corrida pelo Senado também divide o campo conservador. Caporezzo tenta se viabilizar como nome ideológico do bolsonarismo, enquanto setores da legenda tratam o deputado federal Domingos Sávio como escolha mais consolidada para a vaga.

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Aliados do senador admitem ainda que Cleitinho avalia lançar o próprio irmão, o prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo, como alternativa do Republicanos. A estratégia ampliaria o poder de negociação do grupo na definição das alianças para 2026.