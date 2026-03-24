André Valadão pede perdão a 'queridas ovelhas' após Lagoinha fechar igreja de cunhado de Vorcaro

O pastor André Valadão pediu perdão às "queridas ovelhas" pelo envolvimento de uma das unidades da Igreja Batista da Lagoinha no caso Master.

O líder fala também sobre sua própria relação com "algumas pessoas" associadas às investigações que apuram uma fraude bilionária na instituição financeira. O vídeo, exibido neste fim de semana em templos da rede evangélica, circulou por redes sociais evangélicas e sites como O Fuxico Gospel.

"Eu peço perdão a você por ter confiado em pessoas, por ter aberto o coração para algumas pessoas, sem saber que na verdade havia situações na vida delas que não condiziam com aquilo [com o] que acabei sendo surpreendido", diz Valadão.

A crise que atinge a Lagoinha Global, comandada por Valadão, tem como epicentro a filial do Belvedere, um bairro nobre de Belo Horizonte. Ela era pastoreada até novembro por Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O empresário fez 54 transferências que totalizaram R$ 40,9 milhões para a unidade e consta como presidente no CNPJ dessa igreja.

Casado com a pastora Natalia Vorcaro, irmã de Daniel, Zettel foi afastado do cargo ainda em 2025. Na semana passada, a Belvedere encerrou suas atividades poucos dias após a segunda prisão de Zettel.

Na mensagem audiovisual, Valadão diz à "minha querida ovelha" que é o "primeiro em toda a Lagoinha a estar aberto" a ter mais informações sobre o que envolve "tanto o meu nome quanto, acima de tudo, o da nossa amada Lagoinha Global".

O pastor se declara "perdido" diante das notícias que vinculam sua igreja ao esquema no Master. "Confesso que meu coração dói, e dói muito. Dói ainda mais por conhecer algumas dessas pessoas e ainda me relacionar com elas pessoalmente."

Daniel Vorcaro era tido como amigo pela família Valadão, que lidera a igreja há mais de meio século. Essa relação se expressava tanto em eventos sociais quanto religiosos. A filha de Vorcaro dançou sua valsa de 15 anos com o primogênito de André Valadão, que por sua vez celebrou o casamento entre Fabiano Zettel e Natália Vorcaro. O pai de Daniel já ajudou o pastor a quitar dívidas de uma BMW financiada. São alguns entre vários exemplos de proximidade entre os Vorcaro e os Valadão.





Em nota enviada à Folha, a Lagoinha diz que o ex-banqueiro e parentes "participaram da vida da igreja em diferentes momentos, como ocorre com diversas famílias que frequentam comunidades religiosas".

No vídeo transmitido para fiéis, Valadão diz que a igreja caminhará "na luz" em meio a "tantas calúnias e difamações". "E que venha a luz, que venha o brilho da luz, que venha o reflexo daquilo que é verdade."

Ao falar sobre "a situação bem grave" na Lagoinha Belvedere, ele frisa que ela era uma entre quase 600 igrejas e diz ser "importante que vocês entendam algo com clareza": a Lagoinha Global dá a "visão espiritual" para todas as igrejas que carregam seu nome, mas "não administra financeiramente" os templos locais, que teriam autonomia financeira.



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No mesmo fim de semana em que a Lagoinha Belvedere fechava as portas, circulou nas redes sociais um vídeo do pastor Lucinho Barreto na unidade da igreja em Alphaville. Também ele falava em perdão, ainda que sem referências mais diretas ao caso Master: "Nós queremos pedir perdão pelas vezes onde o dinheiro não foi administrado com sabedoria para investir no reino de Deus".