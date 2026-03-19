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CPMI DO INSS

Cunhado de Vorcaro transferiu R$ 41 milhões para Igreja Lagoinha Belvedere

Transferências de Fabiano Zettel variaram entre R$ 200 mil e R$ 8 milhões por mês. O empresário era presidente da congregação com sede em bairro nobre de BH

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Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
19/03/2026 16:53

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Fabiano Zettel
Fabiano Zettel é listado como presidente da Igreja Lagoinha Belvedere na Receita Federal crédito: Fabiano Zettel

O empresário Fabiano Zettel, tido como operador financeiro do banqueiro Daniel Vorcaro, repassou R$ 40,9 milhões para a Igreja Batista da Lagoinha do Bairro Belvedere, em Belo Horizonte, entre outubro de 2024 e janeiro deste ano. As informações constam em extratos bancários de Zettel recebidos pela CPMI do INSS e foram noticiadas pela Folha de S. Paulo.

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Foram feitas 54 transferências para a igreja, onde Zettel era pastor voluntário e presidente, conforme consta nos registros da Receita Federal. Os valores dos repasses variaram entre R$ 200 mil e R$ 8 milhões mensais.

O empresário se afastou da instituição em novembro do ano passado, quando foi deflagrada a Operação Compliance Zero contra o Banco Master - pertencente a Daniel Vorcaro, do qual Zettel é cunhado.

A Igreja Lagoinha Belvedere encerrou as atividades nesta semana e apagou seus perfis nas redes sociais após a repercussão das investigações. Zettel, líder da congregação, está preso desde o dia 4 de março, assim como Vorcaro.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Igreja Batista da Lagoinha por e-mail, mas não recebeu resposta até o momento.

Dinheiro público

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou que o atual presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), e o Senado Federal apresentem explicações sobre a destinação de emendas parlamentares de mais de R$ 3,6 milhões que, sob sua responsabilidade, foram entregues à Fundação Oasis, braço social da Igreja Batista da Lagoinha.

Os deputados federais Rogério Correia (PT-MG) e Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ), que fizeram o pedido, argumentaram que a Lagoinha e suas entidades coligadas são alvo das investigações conduzidas pela própria CPMI presidida por Viana.

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Viana respondeu as acusações afirmando que "continuará doando" para a Igreja Batista da Lagoinha e que está tranquilo com as emendas, uma vez que, segundo ele, age com transparência com o dinheiro público.

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