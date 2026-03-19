A deputada 'queridinha' de Nikolas Ferreira

Em meio à noite de filiações que ampliou o quadro do PL em Minas, a deputada Chiara Biondini acabou se tornando personagem central de uma disputa silenciosa por prestígio interno. Foi a única entre os novos nomes a receber manifestação pública de apoio do deputado federal Nikolas Ferreira, com direito a abraço, foto e uma frase que correu entre aliados como senha política. “Fez mais pelo PP que muita gente do PL”.

A sinalização ganhou peso justamente porque ocorre em um momento de tensão dentro do partido. A promessa feita pelo ex presidente Jair Bolsonaro de que Nikolas teria protagonismo na definição das chapas proporcionais em Minas não se confirmou integralmente. A direção nacional, sob comando de Valdemar Costa Neto, optou por uma estratégia de ampliação do arco político da legenda, abrindo espaço para filiações consideradas mais pragmáticas e menos ideologicamente alinhadas ao bolsonarismo radical.

Nesse cenário, o aval público a Chiara foi interpretado por interlocutores como um gesto calculado. Ao destacar uma parlamentar em meio à chegada de outros nomes com mandato e base eleitoral consolidada, Nikolas sinaliza quais quadros chegam ao partido já com trânsito garantido junto ao seu grupo político. A leitura é a de que o deputado busca preservar influência informal sobre a montagem das chapas, mesmo sem ter o controle direto do processo.

O contraste ficou evidente na própria dinâmica do evento. Enquanto outras lideranças recém-filiadas tiveram recepção protocolar e discursos mais institucionais, Chiara foi alçada à condição de exemplo político dentro da narrativa construída pelo entorno do parlamentar.

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