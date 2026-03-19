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COLUNA ANA MENDONÇA

A deputada 'queridinha' de Nikolas Ferreira

Deputada Chiara Biondini acabou se tornando personagem central de uma disputa silenciosa por prestígio interno no PL

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Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
19/03/2026 16:27

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Chiara agora é do Partido Liberal (PL)
Chiara Biondini agora é do Partido Liberal (PL) crédito: Beto Barata/PL

Em meio à noite de filiações que ampliou o quadro do PL em Minas, a deputada Chiara Biondini acabou se tornando personagem central de uma disputa silenciosa por prestígio interno. Foi a única entre os novos nomes a receber manifestação pública de apoio do deputado federal Nikolas Ferreira, com direito a abraço, foto e uma frase que correu entre aliados como senha política. “Fez mais pelo PP que muita gente do PL”.

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A sinalização ganhou peso justamente porque ocorre em um momento de tensão dentro do partido. A promessa feita pelo ex presidente Jair Bolsonaro de que Nikolas teria protagonismo na definição das chapas proporcionais em Minas não se confirmou integralmente. A direção nacional, sob comando de Valdemar Costa Neto, optou por uma estratégia de ampliação do arco político da legenda, abrindo espaço para filiações consideradas mais pragmáticas e menos ideologicamente alinhadas ao bolsonarismo radical.

Nesse cenário, o aval público a Chiara foi interpretado por interlocutores como um gesto calculado. Ao destacar uma parlamentar em meio à chegada de outros nomes com mandato e base eleitoral consolidada, Nikolas sinaliza quais quadros chegam ao partido já com trânsito garantido junto ao seu grupo político. A leitura é a de que o deputado busca preservar influência informal sobre a montagem das chapas, mesmo sem ter o controle direto do processo.

O contraste ficou evidente na própria dinâmica do evento. Enquanto outras lideranças recém-filiadas tiveram recepção protocolar e discursos mais institucionais, Chiara foi alçada à condição de exemplo político dentro da narrativa construída pelo entorno do parlamentar. 

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Dirigentes da legenda avaliam que a ampliação do número de candidaturas competitivas é necessária para fortalecer o desempenho proporcional em 2026. Já aliados mais próximos de Nikolas temem que a abertura excessiva dilua a identidade ideológica do partido e reduza o espaço de quadros ligados ao núcleo bolsonarista. O gesto direcionado à deputada, portanto, ajuda a explicar o atual momento do PL mineiro. Mais do que uma foto ou um elogio, ele expõe a tentativa de equilibrar pragmatismo eleitoral e disputa por protagonismo em um campo político que, embora unido no discurso, vive uma reorganização intensa nos bastidores.

 
 
 
 

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