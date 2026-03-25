Pedro Rousseff ganha espaço 'especial' na estratégia de Lula em Minas

O vereador Pedro Rousseff (PT) já entrou em campo como um dos nomes que o PT pretende projetar em Minas Gerais para a Câmara dos Deputados em 2026. Com a tarefa política de fortalecer o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado, o parlamentar iniciou um giro por diferentes regiões mineiras, apostando em mobilização territorial antecipada e articulação direta com lideranças locais.

A estratégia definida pela pré-campanha tem como ponto de partida os municípios mais distantes dos grandes centros. O roteiro já incluiu agendas no Vale do Jequitinhonha, com passagem por Salto da Divisa, no extremo Sul, em Extrema, além de compromissos no Noroeste, como Paracatu e Unaí, e na Zona da Mata, em cidades próximas à divisa com o Espírito Santo, como Mutum e Muriaé. A leitura do grupo é que a presença física nos chamados “extremos” do estado pode garantir capilaridade política antes da concentração das atividades nas regiões centrais, movimento que deve culminar em Belo Horizonte.

A mobilização parte das estruturas partidárias já existentes. Minas tem 853 municípios e mais de 700 diretórios do PT, o que permite ao partido organizar reuniões locais e ampliar o alcance das agendas. A partir desses encontros, o objetivo é agregar comerciantes, professores aposentados, vereadores de legendas aliadas e prefeitos, em uma frente que o grupo define como um “grande movimento” pela reeleição presidencial, sem caráter restrito à militância petista.

O desenho também busca alinhar o calendário estadual à estratégia nacional da campanha. A ideia é percorrer primeiro regiões periféricas e menos populosas, avançando gradualmente para áreas de maior densidade eleitoral ao longo dos meses. Nos bastidores, interlocutores avaliam que o roteiro funciona simultaneamente como palanque para Lula e como base para consolidar a própria pré-candidatura de Pedro Rousseff à Câmara.

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Lula quer os jovens

A movimentação em Minas ocorre em sintonia com uma orientação mais ampla do presidente para estimular a renovação geracional no PT. A bancada petista na Câmara dos Deputados tem hoje média de idade em torno de 59 anos, uma das mais altas da Casa, o que tem levado a direção partidária a incentivar o lançamento de candidaturas jovens como forma de ampliar o diálogo com novos eleitores e manter competitividade eleitoral.