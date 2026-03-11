Assine
ELEIÇÕES 2026

Quaest: Desaprovação a Lula é maior entre jovens

Presidente tem 56% de avaliação negativa entre eleitores de 16 a 34 anos, enquanto mantém vantagem entre os mais velhos e nas faixas de menor renda

Ana Mendonça
Repórter
11/03/2026 16:10

Lula continua competitivo, lidera todos os cenários e dispõe da máquina federal, de políticas públicas populares e de uma economia que dá sinais de melhora
Lula, presidente crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press – 11/12/25

A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) varia de forma significativa entre os diferentes grupos. A nova rodada da pesquisa Genial Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11/3), mostra que o maior desgaste está concentrado entre os eleitores mais jovens, enquanto o presidente mantém desempenho mais favorável entre os mais velhos e nas faixas de menor renda.

Jovens concentram maior desaprovação

Entre os brasileiros de 16 a 34 anos, o governo enfrenta o pior cenário. Enquanto a desaprovação dos eleitores em geral é de 51%, entre os jovens nessa faixa é de 56%, o que indica um desafio geracional para o presidente.

Faixa etária – aprovação do governo Lula


• 16 a 34 anos: 40% aprovam, 56% desaprovam, 4% não sabem/não responderam
• 35 a 59 anos: 42% aprovam, 53% desaprovam, 5% não sabem/não responderam
• 60 anos ou mais: 53% aprovam, 42% desaprovam, 5% não sabem/não responderam

Avaliação melhora entre os mais pobres

O levantamento mostra que o apoio ao governo cresce nas faixas de menor renda, enquanto a desaprovação é maior entre os mais ricos.

Renda familiar – aprovação do governo Lula:


• Até 2 salários mínimos: 55% aprovam, 39% desaprovam, 6% não sabem/não responderam
• Mais de 2 a 5 salários mínimos: 41% aprovam, 54% desaprovam, 5% não sabem/não responderam
• Mais de 5 salários mínimos: 34% aprovam, 63% desaprovam, 3% não sabem/não responderam

Escolaridade também divide percepção

A pesquisa indica que o governo tem melhor desempenho entre eleitores com menor escolaridade e enfrenta maior resistência entre os mais escolarizados.

Escolaridade – aprovação do governo Lula:
• Ensino fundamental: 53% aprovam, 41% desaprovam, 6% não sabem/não responderam
• Ensino médio: 38% aprovam, 58% desaprovam, 4% não sabem/não responderam
• Ensino superior: 34% aprovam, 62% desaprovam, 4% não sabem/não responderam

Diferenças regionais e religiosas

O Nordeste segue como principal base de apoio do presidente, enquanto o Sudeste concentra maior rejeição. Já no recorte religioso, evangélicos apresentam avaliação mais negativa.

Região – aprovação do governo Lula:
• Nordeste: 65% aprovam, 31% desaprovam, 4% não sabem/não responderam
• Sudeste: 37% aprovam, 58% desaprovam, 5% não sabem/não responderam
• Sul: 35% aprovam, 60% desaprovam, 5% não sabem/não responderam
• Centro-Oeste/Norte: 36% aprovam, 59% desaprovam, 5% não sabem/não responderam

Religião – aprovação do governo Lula:
• Católicos: 49% aprovam, 47% desaprovam, 4% não sabem/não responderam
• Evangélicos: 33% aprovam, 61% desaprovam, 6% não sabem/não responderam

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores, entre os dias 6 e 9 de março, por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05809/2026.

