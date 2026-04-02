'Será?': Cleitinho quebra o silêncio sobre eleições em Minas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) utilizou o 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira, para negar especulações sobre uma possível desistência de sua pré-candidatura ao governo de Minas Gerais. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar também rebateu críticas sobre falta de preparo para o cargo.

Na gravação, Cleitinho afirma que circulam, no meio político, rumores de que ele não disputará as eleições e questiona as informações.

“Estão falando que eu vou desistir. Será? Estão falando que eu não estou preparado. Realmente, não estou preparado pra roubar, nem pra mentir. Não caiam em mentiras, principalmente hoje, no dia 1º de abril, porque é mentira. Quem vai decidir isso aí primeiro é Deus, depois é o povo”, disse.

A publicação segue uma tendência recente nas redes sociais, em que usuários respondem a boatos com a frase: “O pau que rola nas redes sociais é que eu sou... Será?”.

O formato foi adaptado pelo senador ao cenário político de Minas Gerais, em meio a comentários sobre sua eventual candidatura.

Segundo o próprio parlamentar, há conversas no “mundo político” sobre a possibilidade de ele deixar a disputa. Apesar de liderar pesquisas eleitorais para o governo do estado, Cleitinho ainda não oficializou sua candidatura.

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Mesmo sem confirmação formal, o senador tem feito publicações frequentes nas redes sociais que indicam intenção de entrar na corrida eleitoral.

