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DIA DA MENTIRA

'Será?': Cleitinho quebra o silêncio sobre eleições em Minas

Líder nas pesquisas, parlamentar usa tendência das redes sociais para responder a boatos de que estaria fora da disputa pelo Palácio Tiradentes em 2026

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
02/04/2026 14:30 - atualizado em 02/04/2026 14:48

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Cleitinho Azevedo
Na gravação, Cleitinho afirma que circulam, no meio político, rumores de que ele não disputará as eleições e questiona as informações crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) utilizou o 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira, para negar especulações sobre uma possível desistência de sua pré-candidatura ao governo de Minas Gerais. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar também rebateu críticas sobre falta de preparo para o cargo.

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Na gravação, Cleitinho afirma que circulam, no meio político, rumores de que ele não disputará as eleições e questiona as informações.

“Estão falando que eu vou desistir. Será? Estão falando que eu não estou preparado. Realmente, não estou preparado pra roubar, nem pra mentir. Não caiam em mentiras, principalmente hoje, no dia 1º de abril, porque é mentira. Quem vai decidir isso aí primeiro é Deus, depois é o povo”, disse.

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A publicação segue uma tendência recente nas redes sociais, em que usuários respondem a boatos com a frase: “O pau que rola nas redes sociais é que eu sou... Será?”.

O formato foi adaptado pelo senador ao cenário político de Minas Gerais, em meio a comentários sobre sua eventual candidatura.

Segundo o próprio parlamentar, há conversas no “mundo político” sobre a possibilidade de ele deixar a disputa. Apesar de liderar pesquisas eleitorais para o governo do estado, Cleitinho ainda não oficializou sua candidatura.

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Mesmo sem confirmação formal, o senador tem feito publicações frequentes nas redes sociais que indicam intenção de entrar na corrida eleitoral.

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