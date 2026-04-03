Samuel Viana deixa Republicanos, se filia ao União Brasil e mira reeleição

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Samuel Viana deixou o Republicanos e oficializou sua filiação ao União Brasil na noite dessa quinta-feira (2/4). O parlamentar pretende disputar a reeleição à Câmara dos Deputados em 2026.

À reportagem, o deputado destacou que a mudança partidária assegura liberdade para apoiar a candidatura de seu pai, o senador Carlos Viana, que busca a reeleição no Senado pelo PSD, independentemente das definições partidárias ou alianças eleitorais.

“Fechei e já estou filiado ao União Brasil. Com a total liberdade de apoio à candidatura do meu pai, independentemente de qual palanque majoritário a federação ficar, por ser uma relação de pai e filho, acima de quaisquer questões partidárias, coligações, etc”, disse.

A movimentação ocorre às vésperas do fim da janela partidária, período em que parlamentares podem trocar de legenda sem risco de perda de mandato, em meio às articulações políticas em Minas Gerais para as eleições de 2026 e ao processo de reorganização partidária e definição de alianças.

Viana muda de partido

O senador Carlos Viana oficializou sua filiação ao Partido Social Democrático na noite da última quarta-feira (1º/4), em evento na sede do partido em Belo Horizonte. Na ocasião, ele se colocou como pré-candidato à reeleição. Viana deixou o Podemos, ao qual estava filiado desde 2023.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O senador já havia integrado o PSD entre 2019 e 2021, durante seu primeiro mandato no Senado. Nos últimos meses, ganhou protagonismo no Congresso ao presidir a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou desvios de benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.