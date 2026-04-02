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ELEIÇÕES 2026

Falcão deixa prefeitura e AMM de olho nas eleições

Prefeito de Patos de Minas abre caminho para 2026 e pode integrar chapa do Republicanos ao Palácio Tiradentes

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SP
Sílvia Pires
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Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
02/04/2026 15:36

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Luís Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas e presidente da AMM
Luís Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas e presidente da AMM, se filiou ao partido de Cleitinho Azevedo e Tarcísio de Freitas (Republicanos) crédito: Jair Amaral/EM/DAPRESS

O prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Luís Eduardo Falcão (Republicanos), anunciou nesta quinta-feira (2/4) que deixará os dois cargos para se colocar à disposição do partido nas eleições de 2026. 

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Falcão é cotado como candidato ao Palácio Tiradentes caso o senador Cleitinho Azevedo, também do Republicanos, opte por não entrar na corrida. Nos bastidores, outra possibilidade considerada é a formação de uma chapa “pura” da sigla, com Falcão como vice de Cleitinho ou em uma eventual aliança com o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, que é pré-candidato ao governo pelo MDB.

Ao anunciar a saída, Falcão adotou um tom de balanço e projeção. “Deixo esses cargos com o sentimento de gratidão e dever cumprido. Trabalhamos com seriedade, ouvindo os municípios e entregando resultados. Agora, é o momento de ampliar essa missão e seguir contribuindo com Minas Gerais”, afirmou, em nota.

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Com a saída, a presidência da AMM será assumida pelo atual 1º vice-presidente, o prefeito de Iguatama, Lucas Vieira Lopes (Avante). Ele destacou a continuidade do trabalho e sinalizou uma gestão pautada pelo diálogo. “Assumo a presidência com responsabilidade e espírito público. Vamos dar continuidade a esse trabalho, fortalecendo o municipalismo e garantindo que os municípios mineiros tenham cada vez mais voz”, disse.

Aro deixa governo 

Em paralelo, a saída de Marcelo Aro (PP) da Secretaria de Estado de Governo também foi oficializada nesta quinta em ato publicado pelo governador Mateus Simões (PSD), que nomeou Castellar Neto (PP) para o cargo.

Aro deixa o posto para disputar uma vaga no Senado, dentro do prazo de desincompatibilização exigido pela Justiça Eleitoral. Sua saída ocorre em meio a um desgaste na relação com Simões, intensificado após a articulação do governador para filiar o senador Carlos Viana ao PSD.

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Com a nova configuração, Viana deve disputar a reeleição ao Senado na chapa governista, ao lado do próprio Aro. O cenário, no entanto, expõe tensões internas e pode dificultar alianças mais amplas, especialmente com o PL, que tem o deputado Domingos Sávio como pré-candidato ao Senado.

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