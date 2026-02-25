No Republicanos, Falcão mira Câmara Federal ou espaço ao lado de Cleitinho

O prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios, Luís Eduardo Falcão, oficializou na noite dessa terça-feira (25/2), em Brasília, sua filiação ao Republicanos. O ato contou com a presença do senador Cleitinho Azevedo, principal nome da legenda em Minas Gerais e possível cabeça de chapa ao governo do estado em 2026.

A cerimônia também reuniu o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e o presidente estadual da sigla, Euclydes Pettersen.

Falcão estava sem partido desde abril de 2025, quando deixou o Partido Novo em meio a um mal-estar com o governador Romeu Zema durante a disputa pela presidência da AMM. Desde então, intensificou conversas com diferentes legendas até selar a ida ao Republicanos.

“Aceitei esse convite com responsabilidade e convicção. O Republicanos é o partido do governador Tarcísio de Freitas, que admiro pela forma técnica, firme e eficiente de governar, e também do senador Cleitinho Azevedo, um amigo pelo qual tenho grande respeito e consideração”, afirmou, após a filiação.

De acordo com o prefeito, a escolha pela legenda representa o “melhor caminho” para seguir trabalhando com “equilíbrio, diálogo e foco em resultados” diante do atual cenário político de Minas.

Nos bastidores, o nome de Falcão é cotado para compor como vice em uma eventual chapa “puro-sangue” com Cleitinho ao governo do estado. O próprio presidente da AMM já admitiu avaliar a possibilidade de disputar o Palácio Tiradentes, mas pesa contra a decisão a necessidade de renunciar a dois mandatos, na prefeitura e na associação municipalista, além da eventual candidatura do agora colega de partido.

Internamente no Republicanos, há quem defenda que Falcão dispute uma vaga na Câmara dos Deputados. No entorno político do prefeito, também se cogita uma composição como vice-governador, seja ao lado de Cleitinho ou em eventual aliança com o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, que é pré-candidato ao governo pelo Movimento Democratico Brasileiro.

Ao anunciar a filiação nas redes sociais, Falcão escreveu: “Sei que política se constrói com confiança. E eu espero seguir contando com o apoio de cada um nos próximos desafios que virão. Seguimos juntos”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A filiação ocorre em meio a um momento delicado para a direção estadual do partido. Um jatinho ligado a Euclydes Pettersen foi apreendido pela Polícia Federal em desdobramento da operação Sem Desconto, que investiga descontos ilegais em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo a PF, o parlamentar teria recebido ao menos R$ 14,7 milhões em propinas para fornecer proteção política ao esquema.