Eleições 2026: Marcelo Aro deixa governo de MG para disputar Senado

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Marcelo Aro (PP) deixou a Secretaria de Estado de Governo para disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano. O ato foi oficializado nesta quinta-feira (2/4), no Diário Oficial, pelo governador Mateus Simões (PSD), que nomeou Castellar Neto (PP) para assumir o comando da pasta.

A saída ocorre na véspera do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para a desincompatibilização de ocupantes de cargos públicos que pretendem concorrer em outubro.

O movimento também acontece em meio a um momento de desgaste na relação entre Aro e Simões. A tensão foi intensificada após o governador articular a filiação do senador Carlos Viana ao PSD. Viana, que buscará a reeleição, é desafeto político de Aro e, no cenário atual, os dois devem integrar a mesma chapa majoritária.

Antes filiado ao Podemos, partido presidido em Minas pela deputada federal Nely Aquino, ligada ao grupo político de Aro, Viana buscava uma nova legenda diante da falta de espaço interno. A articulação para levá-lo ao PSD foi conduzida por Simões, com participação do presidente estadual da sigla, Cássio Soares, em tratativas junto à direção nacional.

Com a nova configuração, uma das vagas ao Senado na chapa governista tende a ser destinada a Viana. A outra, em princípio, deve ficar com Aro. Neste ano, cada estado elege dois nomes ao Senado Federal.

A formação da chapa com Aro e Viana também inviabiliza uma aliança de Simões com o Partido Liberal, que tem o deputado federal Domingos Sávio como pré-candidato ao Senado.



Em nota à reportagem, o governador Mateus Simões (PSD) agradeceu a atuação de Aro à frente de cargos estratégicos no Governo de Minas, destacando entregas e articulações conduzidas pelo agora ex-secretário.

“Marcelo Aro tem uma trajetória de sucesso na vida pública e sua experiência contribuiu para avanços. Além disso, a sua habilidade de diálogo nos permitiu não somente ampliar o debate com a Assembleia Legislativa, mas aproximou o Governo dos municípios, o que contribuiu para que pudésemos atuar de maneira mais efetiva para atender as reais necessidades dos mineiros”, destacou.

Confira na íntegra a nota do governador:

O governador Mateus Simões agradece a eficiente atuação de Marcelo Aro no Governo de Minas.

Em 2023, à frente da Secretaria de Estado de Casa Civil, realizou entregas importantes como a implementação do Programa Mineiro de Acessibilidade, Inclusão e Saúde (Promais). Em 2025, assumiu o compromisso de fortalecer as relações entre o Poder Executivo, Legislativo e outras instituições. Além de reforçar a integração entre as várias áreas do Governo de Minas. A exoneração de Marcelo Aro foi publicada nesta quinta-feira a pedido.

Como secretário de governo desde fevereiro de 2025, Aro também teve participação fundamental nas articulações para adesão de Minas Gerais ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag) e no fortalecimento das políticas públicas voltadas para pessoas com doenças raras.

“Marcelo Aro tem uma trajetória de sucesso na vida pública e sua experiência contribuiu para avanços. Além disso, a sua habilidade de diálogo nos permitiu não somente ampliar o debate com a Assembleia Legislativa, mas aproximou o Governo dos municípios, o que contribuiu para que pudéssemos atuar de maneira mais efetiva para atender as reais necessidades dos mineiros”, destacou o governador Mateus Simões.

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O novo secretário de Governo será Castellar Modesto Guimarães Neto, que já vem atuando como consultor na articulação política, assessoramento e suporte técnico na Segov, desde fevereiro de 2025. Castellar é ex-senador da República por Minas Gerais, foi Secretário de Governo de Belo Horizonte e tem formação em Direito, com especialização em Direito Penal e Política Criminal.