Pré-candidato ao Senado, Carlos Viana oficializa filiação ao PSD

O senador Carlos Viana oficializou a filiação ao PSD na noite desta quarta-feira (1º/4), em evento na sede do partido em Belo Horizonte (MG) e se colocou como pré-candidato à reeleição. Ele deixa o Podemos, ao qual era filiado desde 2023.

Viana já foi filiado ao PSD entre 2019 e 2021, seus primeiros anos no Senado. Nos últimos meses, o parlamentar ganhou mais destaque na Casa como presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

Estiveram presentes na cerimônia o governador Mateus Simões (PSD); o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab; e o presidente em Minas, o deputado estadual Cássio Soares, além de outros políticos.

“Quero agradecer ao governador Mateus Simões, entendemos que nossas convergências são muito maiores que as divergências. O senhor terá em mim um fiel escudeiro em Brasília para defender Minas Gerais. Hoje começamos a dar os primeiros passos juntos de uma caminhada que tenho certeza que vai gerar muitos frutos para o estado de Minas Gerais”, discursou Viana.

Viana na disputa pelo Senado

Com apoio de Simões, pré-candidato à reeleição, Viana será lançado à Câmara Alta ao lado do ex-secretário de governo de Minas Marcelo Aro (PP). Neste ano, cada estado elege dois nomes ao Senado Federal.

A formação da chapa com Aro e Viana inviabiliza uma aliança de Simões com o Partido Liberal, que tem o deputado federal Domingos Sávio como pré-candidato ao Senado.

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A legenda filiou o ex-presidente da Fiemg Flávio Roscoe também nesta quarta e avalia lançá-lo ao governo. Outra opção é apoiar o senador Cleitinho (Republicanos).

