Prefeito de Guanhães (MG) é preso por violência doméstica

O prefeito de Guanhães (MG), Evandro Lott Moreira (Republicanos), foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (1º/4) por violência doméstica.

Lott foi eleito chefe do executivo no município do Vale do Rio Doce nas eleições de 2024, em primeiro turno, e cumpre mandato até 2028. Ele tem quatro mandatos como vereador no município e foi três vezes presidente da Câmara Municipal de Guanhães.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o mandado de prisão preventiva foi cumprido durante a manhã.

Como o caso envolve a Lei Maria da Penha, que previne e pune violência doméstica e familiar contra a mulher, o caso tramita sob sigilo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Prefeitura de Guanhães foi procurada para se pronunciar e ainda não respondeu. O espaço segue aberto para quaisquer manifestações. A defesa também é procurada para pronunciamento.

