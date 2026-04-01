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LEI MARIA DA PENHA

Prefeito de Guanhães (MG) é preso por violência doméstica

Evandro Lott Moreira foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (1°/4)

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
01/04/2026 13:36 - atualizado em 01/04/2026 13:41

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Prefeito de Guanhães Evandro Lott Moreira foi preso preventivamente
Prefeito de Guanhães Evandro Lott Moreira foi preso preventivamente crédito: Reprodução/Câmara Municipal de Guanhães

O prefeito de Guanhães (MG), Evandro Lott Moreira (Republicanos), foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (1º/4) por violência doméstica.

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Lott foi eleito chefe do executivo no município do Vale do Rio Doce nas eleições de 2024, em primeiro turno, e cumpre mandato até 2028. Ele tem quatro mandatos como vereador no município e foi três vezes presidente da Câmara Municipal de Guanhães.

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Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o mandado de prisão preventiva foi cumprido durante a manhã.

Como o caso envolve a Lei Maria da Penha, que previne e pune violência doméstica e familiar contra a mulher, o caso tramita sob sigilo.

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A Prefeitura de Guanhães foi procurada para se pronunciar e ainda não respondeu. O espaço segue aberto para quaisquer manifestações. A defesa também é procurada para pronunciamento.

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