873 agressores foram presos por violência doméstica em Minas em março

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Na medida em que o número de casos de violência contra a mulher cresce, as forças policiais intensificam medidas de combate. Em março, no mês da mulher, 873 agressores foram presos em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil (PC), 659 foram presos em flagrante e outros 214 foram alvos de cumprimentos de mandados de prisão. Do total, 109 flagrantes foram registrados somente nesta terça-feira (31/3) e quase metade (102) dos mandados cumpridos durante a operação Amparo.

De acordo com a PC, a terceira fase da operação também cumpriu 145 mandados de busca e apreensão até a manhã de hoje. O quantitativo se deu por meio de investigações conduzidas pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam). O objetivo é combater a violência contra meninas e mulheres.

"(O papel é) garantir a proteção da mulher, da família, do idoso e das pessoas mais vulneráveis. Centenas de agressores foram capturados e encaminhados à Justiça. Esse quantitativo é importante, pois mostra como estamos enfrentando esse tipo de crime", disse o superintendente de Investigação e Polícia Judiciária, Júlio Wilke em coletiva de imprensa.

Além de ações policiais, 239 visitas tranquilizadoras em casos relacionados à Lei Maria da Penha foram feitas no estado somente nesta terça. A medida é importante para garantir o cumprimento de medidas protetivas, identificar possíveis descumprimentos e localizar armas de fogo em posse de agressores.

A primeira fase da operação foi realizada durante o mês de agosto e a segunda no dia 25 de setembro de 2025. Nesta etapa, também foram apreendidas 10 armas.

Segundo a chefe do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família em BH (Defam), delegada Danúbia Quadros, também foram realizadas 160 campanhas de conscientização sobre o tema. Além disso, a delegada explica que a PC oferece capacitação para os profissionais, para melhor o atendimento especializado a mulheres vítimas de violência.

O curso incentiva a mulher a denunciar, visando também a conscientização. Até a manhã desta terça, 3.154 vítimas foram acolhidas, reforçando a necessidade de propiciar espaços de amparo para elas.

"A mulher precisando de amparo em Belo Horizonte, deve procurar a Casa da Mulher Mineira. À noite e nos finais de semana e feriados, a Polícia Civil está à disposição nas delegacias", ressaltou a delegada.

Violência doméstica avança em Minas

A ação policial é realizada diante do crescimento da violência contra mulher em Minas Gerais. Dados da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foram registrados 170 casos de feminicídios consumados e 209 tentados em Minas Gerais em 2025. Em 2024, foram 169 tentados e 248 consumados.

No ano passado, 157.837 casos de violência doméstica e familiar foram registrados no estado, 2% a mais do que o totalizado em 2024 (154.689). No período de 2014 a 2025, o aumento desse tipo de violência foi de 20% em Minas.

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Em Belo Horizonte, os números também subiram. Em 2025, a capital registrou 18 feminicídios consumados e 31 tentados. Já em 2024, o número foi de 13 consumados e 35 tentados. No ano passado, BH contabilizou 18.298 casos de violência doméstica ante 18.2019 do período anterior. Considerando os anos de 2014 a 2025, o aumento nos casos de violência doméstica em BH foi de 14%.