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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

PC cumpre 102 mandados de prisões contra violência doméstica em Minas

Ação ocorre em todo o estado e cumpre ainda 143 mandados de busca e apreensão, além de mais de 200 visitas tranquilizadoras em casos na Lei Maria da Penha

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/03/2026 09:03

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Ao todo, estão sendo cumpridos cerca de 102 mandados de prisão e 143 de busca e apreensão
Ao todo, estão sendo cumpridos cerca de 102 mandados de prisão e 143 de busca e apreensão crédito: PCMG/Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpre 102 mandados de prisão por todo o estado na manhã desta terça-feira (31/3), na terceira fase da Operação Amparo. A ação foca no combate à violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres.

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Além das prisões, há o cumprimento de cerca de 143 mandados de busca e apreensão, resultado de investigações conduzidas pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam).

Além das ações policiais, as equipes também realizam mais de 200 visitas tranquilizadoras em casos relacionados à Lei Maria da Penha. O objetivo é garantir o cumprimento de medidas protetivas, identificar possíveis descumprimentos e localizar armas de fogo em posse de agressores.

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Em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, a operação é coordenada pelo Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família (Defam). Já no interior, as ações são realizadas pelas delegacias especializadas e unidades locais.

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O balanço completo da operação será apresentado em coletiva de imprensa pelas autoridades da Polícia Civil ainda nesta manhã.

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