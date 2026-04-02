Irlan Melo troca Republicanos pelo PL e entra na disputa por vaga na Câmara

Em meio à reta final da janela partidária, o vereador de Belo Horizonte Irlan Melo anunciou nesta quinta-feira (2/4) sua saída do Republicanos e filiação ao PL, partido pelo qual pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro. O movimento ocorre a poucas horas do prazo final para mudanças de legenda, que se encerra às 23h59 desta sexta-feira (3/4), e insere o parlamentar em uma disputa já bastante concorrida dentro da própria sigla.

O anúncio foi feito nas redes sociais. Irlan resgatou sua trajetória política para justificar a escolha. “Tem um ditado que diz que o bom filho à casa torna. Eu fui eleito no antigo PR, que é o PL, e eu tô aqui na minha casa”, afirmou. Ao comunicar a decisão, ele também confirmou a intenção de disputar uma cadeira em Brasília. “A decisão vai ser de concorrer a deputado federal no PL. A partir de agora eu sou pré-candidato”, disse.

A filiação de Irlan ocorre em um momento de reorganização do PL em Minas Gerais, que busca fortalecer sua nominata para a Câmara Federal. O partido já contava com pré-candidatos “naturais” para a disputa, como o já deputado Nikolas Ferreira, e a chegada do vereador amplia a competição interna por espaço.

Outro exemplo é o também vereador de Belo Horizonte Vile Santos, que inicialmente articulava uma candidatura ao Senado, mas recuou após perder espaço dentro da legenda. Agora, ele também deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, engrossando a lista de nomes da sigla.

Desincompatibilizações

Às vésperas do fechamento do prazo eleitoral, outro movimento que ganha força é o das desincompatibilizações, quando ocupantes de cargos públicos deixam suas funções para se tornarem aptos a disputar eleições. Nesta quinta, uma série de saídas foi oficializada.

Entre os movimentos mais recentes está o do prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Luís Eduardo Falcão (Republicanos), que anunciou a saída dos dois cargos para se colocar à disposição do partido nas eleições de 2026. Falcão é cotado para a disputa ao governo do estado, seja como cabeça de chapa ou compondo alianças.

A exoneração de Marcelo Aro (PP) da Secretaria de Governo também foi oficializada. Ele deixa o cargo para disputar uma vaga no Senado, dentro do prazo legal. A saída ocorre em meio a um desgaste na relação com o governador Mateus Simões, intensificado após a articulação do governador para filiar o senador Carlos Viana ao PSD.

Candidato à reeleição, Viana estava filiado ao Podemos, partido que é presidido em Minas pela deputada federal Nely Aquino, que integra a chamada 'Família Aro', grupo comandado pelo agora ex-secretário de governo.

Com a nova configuração, Viana deve disputar a reeleição ao Senado na chapa governista, ao lado do próprio Aro. O cenário, no entanto, pode dificultar alianças, especialmente com o PL, que tem o deputado Domingos Sávio como pré-candidato ao Senado. De olho no segundo voto bolsonarista para o Senado, Aro trabalhava para atrair o PL à coligação de Simões.

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De saída do governo Lula

No plano federal, nomes ligados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também começaram a deixar seus cargos. O ex-deputado estadual André Quintão (PT) se desligou da Secretaria Nacional de Assistência Social e deve disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Já Macaé Evaristo deixou o Ministério dos Direitos Humanos para tentar a reeleição como deputada estadual.