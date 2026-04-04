Janela partidária reconfigura forças e abre prazo para rearranjo de blocos

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) entra em um período de reorganização interna após o encerramento da janela partidária, nessa sexta-feira (3/4). Coom as mudança de legenda por parte de alguns deputados estaduais, a Casa terá até o dia 22 de abril para redefinir a composição de seus blocos parlamentares, caso necessário, prazo excepcional concedido pelo presidente da ALMG, Tadeu Leite (MDB).

A medida rompe com a regra usual, que restringe alterações nos blocos aos primeiros meses do ano em períodos não eleitorais. Além disso, ficou estabelecido que os parlamentares devem comunicar oficialmente suas mudanças de partido até a próxima quarta-feira (8/4).

Atualmente, a ALMG está estruturada em três blocos principais. O “Minas em Frente”, de perfil governista, reúne partidos como PSD, PP, União Brasil, Novo, PMN e Podemos. Já o “Avança Minas” reúne um arranjo mais heterogêneo de legendas que oscilam entre posições de apoio e independência, mas que, nas deliberações mais recentes, têm convergido com a base governista. Integram esse bloco partidos como Avante, Cidadania, Republicanos, PDT, PSB, PRD, MDB e Solidariedade.

Na oposição, o bloco “Democracia e Luta” congrega PT, PCdoB, PV, Psol e Rede.

As movimentações da janela partidária alteraram a composição na Casa. O Partido Social Democrático (PSD) foi o principal beneficiado, alcançando a maior bancada da Assembleia, com 14 deputados, número que o coloca em empate com o Partido dos Trabalhadores (PT), que também chegou a esse patamar após as mudanças.

Antes da janela, o PSD contava com 11 parlamentares. Apesar de perder um integrante, a sigla incorporou quatro novos nomes: Bosco e Raul Belém, oriundos do Cidadania; Enes Cândido, que deixou o Republicanos; e João Magalhães, vindo do MDB. A maioria deles integra o bloco Avança Minas e, com a reconfiguração em curso, podem migrar para a base governista, atualmente liderada pelo presidente estadual do PSD, deputado Cássio Soares.

No campo oposicionista, o PT também registrou avanço. A bancada petista foi reforçada com a filiação das deputadas Ana Paula Siqueira, eleita pela Rede, e Bella Gonçalves, que migrou do Psol. O movimento fortalece o bloco “Democracia e Luta”.

Outro destaque foi o crescimento do União Brasil, que passou a contar com três novos parlamentares: Betinho Pinto Coelho, ex-PV; Doutor Paulo, que deixou o PRD; e Professor Wendel Mesquita, vindo do Solidariedade. A ampliação da bancada tende a influenciar a correlação de forças dentro do bloco governista, que já é o maior da Casa.

Por outro lado, algumas siglas sofreram perdas expressivas. O Cidadania desapareceu da composição da ALMG ao perder seus dois únicos representantes, ambos agora filiados ao PSD. O PRD também encolheu, com a saída de Doutor Paulo e Doorgal Andrada, que migrou para o PP.

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Esse redesenho partidário ocorre em um contexto mais amplo de articulação política visando as eleições de 2026. A janela partidária, que permite a troca de legenda sem risco de perda de mandato, funciona como um termômetro das estratégias das siglas e antecipa possíveis alianças.