Bella Gonçalves anuncia filiação ao PT e cita 'união das esquerdas'

A deputada estadual Bella Gonçalves anunciou mudança do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) para o Partido dos Trabalhadores (PT), na tarde desta terça-feira (31/3). A parlamentar mira o Congresso Nacional e irá se candidatar a deputada federal.

Segundo a deputada, a decisão ocorre em um cenário que classifica como de avanço da extrema direita no Brasil e no mundo. Ela afirma que a mudança partidária está ligada à necessidade de ampliar a unidade no campo progressista para as eleições de 2026.

Em nota divulgada à imprensa, Bella disse que a filiação ao PT representa “um novo passo, com responsabilidade, coragem e união pelo futuro do povo brasileiro”. A parlamentar também contou que aceitou convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para integrar como vice em uma chapa que concorria à Prefeitura de Belo Horizonte com o atual deputado federal Rogério Correia (PT) e que compreende “que a unidade do nosso campo ampliava nossa capacidade de disputar corações e mentes do povo trabalhador e enfrentar a extrema direita”.

A deputada declarou que pretende atuar na campanha pela reeleição de Lula e na ampliação da bancada de esquerda no Congresso. “Nossa missão é clara: reeleger Lula e construir um Congresso Nacional que esteja, de fato, ao lado da nossa população”, afirmou.

A parlamentar também defendeu a construção de uma frente ampla no campo progressista e citou apoio a nomes como Áurea Carolina e Marília Campos em disputas futuras. Segundo ela, a prioridade é fortalecer candidaturas alinhadas à pauta social e ampliar a presença de mulheres na política.

Com mais de duas décadas de atuação em movimentos sociais, Bella afirmou que pretende manter a agenda voltada à redução das desigualdades, defesa de direitos sociais e pautas como moradia, transporte público e proteção ambiental. A deputada também citou atuação em temas como combate ao feminicídio, defesa da população LGBTQIA+ e enfrentamento à pobreza em Minas Gerais.

A mudança partidária encerra um ciclo de dez anos de filiação ao Psol. Segundo a parlamentar, a trajetória no partido “segue viva”, mas o momento político exige união das esquerdas para enfrentar adversários no cenário nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bella oficializará a mudança em pronunciamento público na quarta-feira (1º/4), em Belo Horizonte. A coletiva está marcada para o horário de 9h30, no Prédio Carolina de Jesus, do MST, no bairro Floresta, Região Leste da capital. Movimentos sociais e apoiadores são esperados no encontro.

