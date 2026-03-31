Lula anuncia Alckmin como vice na chapa para as eleições de 2026
Anúncio foi feito durante reunião no Palácio do Planalto, na manhã desta terça-feira (31/3)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), como também vice na chapa de disputa presidencial nas eleições de 2026.
O anúncio foi feito durante uma reunião no Palácio do Planalto para anuncia a saída de 14 ministros de ministérios. Outros quatro ministros ainda devem ser comunicar que deixam suas pastas nesta terça-feira (31/3).
Leia Mais
Segundo o Uol, o presidente afirmou que “ele [Alckmin] vai ter que deixar porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez, e ele vai deixar o MDIC [Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços]".
História na política
Alckmin, que é médico anestesiologista e professor, começou a carreira política como vereador em Pindamonhangaba (SP), em 1973. Em 1977, ele se tornou prefeito da cidade. Foi deputado federal por São Paulo por dois mandatos, depois vice-governador do estado e governador entre os anos de 2001 a 2006 e 2011 a 2018. Ele foi eleito vice-presidente na chapa com Lula nas eleições de 2022 e está no cargo desde janeiro de 2023.