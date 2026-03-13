Assine
Indústria cobra decisão de ministério de Alckmin sobre tarifas no aço importado

Pedido da indústria busca medir impacto das tarifas sobre importações de aço usado em embalagens

Gustavo Silva
Gustavo Silva
13/03/2026 10:07

Indústria cobra decisão de ministério de Alckmin sobre tarifas no aço importado crédito: Arte: Daniel Medeiros/PlatôBR

A indústria do aço cobra do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, uma decisão sobre um pedido apresentado em outubro de 2025. A solicitação pede a abertura de uma avaliação de interesse público relacionada às tarifas aplicadas sobre importações de folhas de aço usadas na fabricação de latas.

Segundo a Associação Brasileira de Embalagens de Aço (Abeaço), o pedido ainda não teve resposta. Esse tipo de avaliação é usado pelo governo para analisar se medidas de defesa comercial adotadas para proteger um setor podem gerar efeitos negativos para outras atividades da cadeia produtiva ou para o consumidor.

Fabricantes de latas sob o chapéu da Abeaço afirmam que as restrições às importações reduzem a oferta de matéria-prima e elevam custos para a indústria de alimentos e bebidas. A entidade diz que a análise solicitada serviria para medir os efeitos das tarifas sobre a cadeia de produção e sobre os preços de produtos enlatados vendidos no país.

O tema está ligado às investigações abertas pelo governo a pedido da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), única produtora nacional desse tipo de aço. A empresa afirma que importações a preços mais baixos vêm afetando suas vendas no país e defende a adoção de medidas para conter o que considera concorrência desleal.

Como resultado dessas investigações, o governo já aplicou tarifas sobre importações do produto vindas da China e mantém apurações em andamento sobre fornecedores da Alemanha, do Japão e dos Países Baixos. Em decisão recente, o governo apontou indícios de venda abaixo do preço normal nessas importações, mas decidiu não aplicar tarifas provisórias enquanto a investigação continua.

Esse debate expôs diferenças dentro do governo, como já mostrou a coluna. O ministério comandado por Alckmin tem apoiado as medidas defendidas pela CSN. Já a Casa Civil, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário se aproximaram da posição da indústria de embalagens, que pede a abertura da avaliação de interesse público.

Procurado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que não comenta a existência ou o andamento de petições apresentadas por empresas ou entidades porque essas informações são tratadas como sigilosas em processos administrativos.

