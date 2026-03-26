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ELEIÇÕES 2026

Renúncia de prefeito de Divinópolis é oficializada

Pré-candidato a deputado federal, Gleidson Azevedo deixa o cargo. Vice-prefeita Janete Aparecida será a primeira mulher à frente da prefeitura da cidade

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Amanda Quintiliano - Especial para o EM
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Amanda Quintiliano - Especial para o EM
Repórter
26/03/2026 19:22

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Prefeito de Divinópolis renuncia e cidade terá a 1ª prefeita
Prefeito Gleidson Azevedo (Novo) deixa o cargo para disputar as eleições deste ano e vice-prefeita Janete Aparecida assume o Executivo municipal nesta sexta-feira (27/2) crédito: Divulgação

A renúncia do prefeito de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Gleidson Azevedo (Novo), foi oficializada nesta quinta-feira (26/3). O presidente da Câmara Municipal, vereador Israel da Farmácia (PP), fez a leitura do ofício e declarou a vacância do cargo durante a reunião ordinária.

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Gleidson Azevedo deixa a prefeitura para cumprir a exigência legal de desincompatibilização eleitoral, já que é pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Irmão gêmeo do senador Cleitinho (Republicanos), ele cumpre o segundo mandato como prefeito de Divinópolis.

Durante a sessão desta quinta-feira, Israel da Farmácia leu oficialmente a carta de renúncia de Gleidson que segue no cargo até as 9h desta sexta-feira (27/3). Em seguida, após declarar a vacância do cargo de prefeito, convocou a vice Janete Aparecida (Avante) para a posse marcada para às 19h do mesmo dia.


Primeira mulher prefeita de Divinópolis

Com a posse marcada para esta sexta-feira, Janete Aparecida entrará para a história política do município como a primeira mulher a assumir a Prefeitura de Divinópolis. Antes de Janete, o município teve apenas uma vice-prefeita: Maria de Lourdes Martins foi vice de Galileu Machado entre 2001 e 2004.

Antes de chegar ao Executivo municipal, Janete Aparecida construiu sua trajetória política na Câmara de Divinópolis.

Ela se filiou ao antigo Partido da República (PR) em 2011 e disputou a primeira eleição para vereadora, quando recebeu cerca de 1.100 votos, embora não tenha sido eleita.

Posteriormente, migrou para o Partido Social Democrático (PSD) e, nas eleições de 2016, conquistou 1.878 votos. Com isso, tornou-se a única mulher eleita vereadora em Divinópolis para a legislatura de 2017 a 2020.

Na sequência, ampliou sua atuação política, sendo eleita vice-prefeita para o mandato 2021-2024. Já para o ciclo 2025-2028, filiou-se ao Avante e garantiu a reeleição como vice.

Nascida em Brumadinho, Janete mudou-se ainda criança para Divinópolis, onde cresceu no Bairro Alto São Vicente.

Ao longo dos anos, destacou-se como liderança comunitária, principalmente na defesa de melhorias para a região onde cresceu. Essa atuação, inclusive, ajudou a consolidar sua presença pública e fortaleceu sua ligação com demandas locais.

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Janete é mãe de três filhos: Guilherme, Leonardo e Otávio Silva Oliveira.

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