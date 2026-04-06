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POLÊMICA DO POWERPOINT

Janja compartilha treino de Lula: ‘Aqui não tem PowerPoint nem IA’

Primeira-dama se referiu a polêmica gerada por PowerPoint tendencioso apresentado em jornal da GloboNews no mês de março sobre as relações de Daniel Vorcaro

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
06/04/2026 11:56

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Rotina de treinos matinais de Lula foi compartilhada por Janja nas redes sociais
Rotina de treinos matinais de Lula foi compartilhada por Janja nas redes sociais crédito: Reprodução/Instagram @janjalula

A primeira-dama Janja Silva compartilhou a rotina matinal de treinos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfatizando que ali “não tem powerpoint nem IA”. A publicação foi feita na manhã desta segunda-feira (6/4) no Instagram.

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“Bom dia, gente! 7h10 da manhã, resolvi acordar bem cedo para mostrar uma coisa bem legal para vocês. Aqui não tem powerpoint, aqui não tem IA, aqui é isso, todo dia”, diz Janja no início do vídeo, mostrando a academia onde o presidente treina diariamente.

No momento da gravação, Janja conta que Lula estava treinando desde às 6h da manhã. “Já fez 45 minutos de esteira e agora tá aqui. Quem disse que ele não conseguia fazer flexão, tá aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo!”, disse. 

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O treino de Lula inclui flexões, agachamento livre e afundo. “Começando a semana forte, né, amor?”, diz Janja. “Quem quiser viver até 120 anos, tem que fazer o que eu faço”, brincou o presidente.

“Aqui não tem PowerPoint”

A expressão de Janja se refere a uma polêmica recente envolvendo um slide de PowerPoint sobre as relações de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, veiculado no jornal “Estúdio i” do canal de televisão Globonews no dia 20 de março. Na ocasião, internautas e os jornalistas Neide Duarte e Ari Peixoto, ex-repórteres do Grupo Globo, criticaram o conteúdo, afirmando que ele usou associações visuais sem critério jornalístico, utilizados para atacar o presidente Luiz Inácio da Silva (PT) sem a devida contextualização dos fatos.

Powerpoint exibido pela GloboNews
Para a jornalista Neide Duarte, o conteúdo utilizou associações visuais sem critério jornalístico, utilizados para atacar o presidente Luiz Inácio da Silva (PT) sem a devida contextualização dos fatos Reprodução

As críticas se referem à disposição dos personagens na arte, que destaca a presença do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores no centro da apresentação. Para ela, a construção sugeria uma relação direta do petista com o escândalo do Banco Master, o que não foi apontado pelas investigações até o momento. Para Neide Duarte, outros nomes também deveriam constar no material, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Dias depois, já em 23 de março, a emissora pediu desculpas e afirmou que o conteúdo estava “errado e incompleto”. No programa “Estúdio i” ao vivo, a jornalista Andréia Sadi disse que o material não deixava claro qual o critério utilizado para a seleção das informações e misturou contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de nomes sob análise da Polícia Federal. 

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“Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas”, finalizou a apresentadora.

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