Corretor pede mais de R$ 2 milhões a ator por venda de mansão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um corretor de imóveis entrou na Justiça contra o ator Bruno Gagliasso e a Nina Gestão Patrimonial Ltda ao alegar que ele teria sido tirado da partilha de um valor após a venda da mansão do artista ao jogador de futebol Paolo Guerrero. A propriedade foi arrematada por cerca de R$ 23 milhões.

Segundo a ação, o corretor Marco Antonio Pinheiro Loureiro reivindica mais de R$ 2 milhões de comissão ao afirmar que teria sido o responsável por mostrar o imóvel a Guerrero. Porém, no momento de fechar negócio, alguns meses depois, teria ficado de fora da transação. Procurados, Guerrero e Gagliasso não responderam.

Pelas redes sociais, Loureiro publicou um vídeo sobre o episódio em que cita a ação judicial. "Vamos ver se a Justiça de fato volta a existir nesse país baseada em cima da verdade dos fatos sem ser tirada do real contexto. Sigo firme e resiliente na busca pelos meus direitos e resultados frutos de um business limpo, objetivo e honesto", disse.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a ação tramita na 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca e ainda está na fase de juntada de documentos. O último movimento é um despacho do juízo, intimando o corretor de imóveis a reunir documentação que comprove a sua hipossuficiência que o impede de arcar com as custas judiciais e pede gratuidade.

Foi ainda em 2024 que Bruno e Gio Ewbank colocaram a mansão à venda pelo montante de R$ 25 milhões. A propriedade de sete quartos e 3.300 metros quadrados no Itanhangá, bairro nobre da zona oeste carioca, foi anunciada por uma imobiliária de luxo.

O casal de artistas, pai de três filhos, ainda não revelou para onde está se mudando. Mas o anúncio da mansão na página da imobiliária foi curtido por Bruno.

A Casa da Tenda, como é apelidada, tem projeto de arquitetura assinado pelo escritório Claudio Bernardes e Jacobsen e construída em estrutura modular de aço. Uma cobertura tensionada de lona impermeável, fixada por cabos de aço, cria a impressão de uma tenda de praia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A mansão ocupa 1.250 metros quadrados de área construída e tem ainda um lote independente de 850 metros quadrados, utilizado como campo de futebol e estacionamento. Há ainda o estacionamento coberto com espaço para 10 carros, piscina de 25 metros de comprimento, sauna seca e hidromassagem.