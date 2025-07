A relação turbulenta entre Bruno Gagliasso e Thiago Gagliasso voltou a ganhar destaque nesta sexta-feira (18/07). O motivo? Um meme publicado por Bruno, que zombava da tornozeleira eletrônica imposta a Jair Bolsonaro, gerou nova resposta do irmão, que reagiu com sarcasmo.

No vídeo, o ator de 43 anos ridicularizou o ex-presidente, alvo de uma operação da Polícia Federal. A resposta de Thiago, hoje deputado estadual pelo PL, não demorou. Ele escreveu em tom provocativo: “Pronto, voltou a falar de política. Estava caladinho, apagando incêndio na Amazônia”.

Bruno Gagliasso e Thiago Gagliasso – print

A provocação de Thiago surgiu no mesmo dia em que Bolsonaro recebeu ordens do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para usar tornozeleira eletrônica. Além disso, ele perdeu o direito de sair à noite, de usar redes sociais, de entrar em embaixadas e de manter contato com outros réus. A Procuradoria-Geral da República justificou as medidas pela “concreta possibilidade de fuga”.

Essa troca de farpas entre os irmãos não é novidade. Eles romperam relações há cerca de sete anos por causa de divergências políticas. Enquanto Bruno se posiciona à esquerda e critica o bolsonarismo, Thiago construiu sua carreira política ao lado do ex-presidente.

A tensão aumentou quando discussões da família vieram a público nas redes sociais. Na época, a apresentadora Giovanna Ewbank, esposa de Bruno, também se manifestou contra Bolsonaro, o que agravou ainda mais o conflito.

Desde então, os irmãos não retomaram o contato. Por isso, cada nova provocação acaba reacendendo a rivalidade. Mesmo sem citar diretamente o nome de Bruno, Thiago deixou clara a crítica ao irmão. O público, como sempre, reagiu com comentários divididos nas redes sociais.

The post Thiago Gagliasso rebate meme de Bruno Gagliasso sobre Bolsonaro appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.