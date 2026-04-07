Assine
overlay
Início Cultura
NOVO DATE?

Quem é o empresário fotografado de mãos dadas com Ivete Sangalo?

Tiago Maia é sócio da produtora Super Sounds, responsável pelo projeto musical 'Clareou', iniciativa em que Ivete revisita clássicos do samba

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
07/04/2026 18:22

compartilhe

SIGA
×
Ivete Sangalo e Tiago Maia
Tiago Maia atua nos bastidores do entretenimento, sendo sócio da produtora Super Sounds. crédito: Redes Sociais/Reprodução

A cantora Ivete Sangalo foi fotografada de mãos dadas com o empresário Tiago Maia em uma praia de Florianópolis. Os registros mostram os dois caminhando pela areia da Praia do Campeche após treinarem no hotel em que ela estava hospedada para cumprir agenda de shows na capital de Santa Catarina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Procurada pela reportagem, a assessoria da cantora informou que não comenta a vida pessoal da artista. Desde o fim do casamento com o nutricionista Daniel Cady, com quem tem três filhos, Ivete não assumiu publicamente um novo relacionamento.

Discreto e fora dos holofotes, Maia atua nos bastidores do entretenimento. Ele é sócio da produtora Super Sounds, responsável pelo projeto musical "Clareou", iniciativa em que Ivete revisita clássicos do samba e do pagode em shows pelo país.

Criada há menos de um ano, a empresa se apresenta como uma nova aposta no mercado de shows, turnês e festivais. Antes de entrar no setor artístico, Maia trabalhou como executivo de contas na Trip Editora e ocupou cargos de gestão na companhia aérea Latam e no Grupo RBS.

Não é a primeira vez que os dois aparecem juntos. Maia acompanhou Ivete em apresentações durante o Carnaval no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador. Também esteve com ela em Boston, nos EUA, onde a cantora passou um período com os filhos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o programa "Melhor da Tarde", da Band, ele tem circulado em áreas reservadas a convidados próximos durante eventos da cantora.

Tópicos relacionados:

cantora carnaval cultura ivete namoro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay