Quem é o empresário fotografado de mãos dadas com Ivete Sangalo?

A cantora Ivete Sangalo foi fotografada de mãos dadas com o empresário Tiago Maia em uma praia de Florianópolis. Os registros mostram os dois caminhando pela areia da Praia do Campeche após treinarem no hotel em que ela estava hospedada para cumprir agenda de shows na capital de Santa Catarina.

Procurada pela reportagem, a assessoria da cantora informou que não comenta a vida pessoal da artista. Desde o fim do casamento com o nutricionista Daniel Cady, com quem tem três filhos, Ivete não assumiu publicamente um novo relacionamento.

Discreto e fora dos holofotes, Maia atua nos bastidores do entretenimento. Ele é sócio da produtora Super Sounds, responsável pelo projeto musical "Clareou", iniciativa em que Ivete revisita clássicos do samba e do pagode em shows pelo país.

Criada há menos de um ano, a empresa se apresenta como uma nova aposta no mercado de shows, turnês e festivais. Antes de entrar no setor artístico, Maia trabalhou como executivo de contas na Trip Editora e ocupou cargos de gestão na companhia aérea Latam e no Grupo RBS.

Não é a primeira vez que os dois aparecem juntos. Maia acompanhou Ivete em apresentações durante o Carnaval no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador. Também esteve com ela em Boston, nos EUA, onde a cantora passou um período com os filhos.

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Segundo o programa "Melhor da Tarde", da Band, ele tem circulado em áreas reservadas a convidados próximos durante eventos da cantora.