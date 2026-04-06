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DÍVIDAS

Ary Fontoura move ação de despejo por dívida de aluguel de R$ 131 mil

Ator busca receber 35 meses de aluguel atrasado de um apartamento no Rio; processo pede a desocupação do imóvel em 15 dias e a quitação do débito

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
06/04/2026 15:47

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Ary Fontoura move ação de despejo por dívida de aluguel de R$ 131 mil
Ary Fontoura, que move processo de despejo contra inquilina, cobra mais de R$ 131 mil em aluguéis atrasados crédito: Reprodução / TV Globo

O ator Ary Fontoura está movendo uma ação de despejo na Justiça contra uma inquilina. Ele cobra o pagamento de uma dívida que ultrapassa R$ 131 mil, valor referente a aluguéis atrasados de um apartamento localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

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O processo, aberto em fevereiro deste ano, aponta que a inquilina deve 35 meses de aluguel. Segundo a ação judicial, a mulher mora no imóvel desde 2016, mas não efetua o pagamento do aluguel e dos encargos locatícios desde março de 2024.

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O artista alega no processo que tentou resolver a questão de maneira amigável diversas vezes e, como última medida antes de recorrer à Justiça, enviou uma notificação sobre a necessidade de desocupação do imóvel.

Por e-mail, a inquilina teria respondido aos contatos argumentando que estava passando por dificuldades financeiras e, por isso, não conseguia quitar o débito. A mulher também mencionou que tentava vender um imóvel próprio para pagar a dívida.

O processo aponta ainda que o contrato firmado entre Ary e a mulher possui uma garantia de R$ 18 mil. No entanto, o proprietário descreve que o valor está defasado diante do total da dívida acumulada.

O ator pede uma liminar para que a inquilina deixe o apartamento em um prazo de 15 dias. Ele também estipula o mesmo prazo para a quitação integral do débito, medida que evitaria a rescisão definitiva do contrato de locação.

Além do despejo e do pagamento da dívida, a defesa de Ary Fontoura requisita que a Justiça do Rio condene a ré a arcar com as custas dos honorários advocatícios e com os encargos já vencidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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